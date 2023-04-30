中職Live》陳傑憲安打建功！統一3：0富邦

第四局（統一3：0富邦）

4下，王正棠左外野方向飛球遭蘇智傑美技接殺，兩出局後高國輝敲出內野安打，也是富邦本場比賽首安，范國宸中外野方向安打，富邦攻佔一三壘，辛元旭游擊方向滾地球，一壘跑者遭封殺，三出局。

4上，統一三上三下。



第三局（統一3：0富邦）

3下，富邦三上三下。

3上，統一三上三下。

第二局（統一3：0富邦）

2下，勝騎士連飆3K，富邦三上三下。

2上，陳重廷、陳重羽連續安打後，林靖凱犧牲觸擊將跑者送上二三壘，李丞齡高飛犧牲打，統一再下一城，下一棒陳傑憲左外野平飛安打，統一3：0富邦。

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第一局（統一1：0富邦）

1下，富邦三上三下。

1上，陳傑憲在一出局後獲觸身保送，蘇智傑兩出局後敲安，陳鏞基右外野方向適時安打，統一先馳得點1：0領先。

統一獅先發打序

1 李丞齡 RF

2 陳傑憲 CF

3 胡金龍 DH

4 蘇智傑 LF

5 陳鏞基 3B

6 潘傑楷 1B

7 陳重廷 2B

8 陳重羽 C

9 林靖凱 SS

先發投手：勝騎士

富邦悍將先發打序

1 王正棠 2B

2 劉俊豪 SS

3 高國輝 DH

4 范國宸 1B

5 辛元旭 3B

6 孔念恩 RF

7 林哲瑄 LF

8 姚冠瑋 C

9 周佳樂 CF

先發投手：肯特

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