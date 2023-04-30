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NBA》飆34分粉碎質疑 穆雷一吐怨氣：要證明那些人是錯的

2023/04/30 15:07

穆雷攻下全場最高的34分。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西部準決賽今天點燃戰火，金塊靠著球星穆雷（Jamal Murray）全場狂砍34分下力壓太陽，在主場笑納開門紅，而身為勝利功臣的穆雷於賽後受訪時表示，他會持續進步，來證明那些質疑他實力的人是錯誤的。

2020年受疫情肆虐影響，聯盟創立泡泡園區，來完成當時剩餘賽事，而穆雷就在此時一鳴驚人，不僅曾在首輪系列賽兩度砍下50分，還幫助金塊闖入西部決賽，期間也完成對詹姆斯（LeBron James）大風車拉桿上籃的經典畫面，讓他獲得「Bubble Murray」的稱號，無奈隔年遭受韌帶撕裂大傷，一直到今年才復出。

不過傷癒歸隊的穆雷，本季出賽65場，場均繳出20分4籃板6.2助攻，這樣的成績離外界的預期有段落差，使不少人認為，當年在泡泡園區的表現是否為曇花一現？而今天他也用表現粉碎質疑，得到全場最多的34分5籃板9助攻，再度打出統治級數據。

對此，過去曾在NBA打球的球評史密斯（Kenny Smith）就忍不住好奇詢問穆雷，是「Bubble Murray」重出江湖，還是你變得更健康而已，穆雷則回應，這是健康的關係，同時他也進一步坦言，「不知道還要證明幾次，你們才願意相信我的比賽、我的健康狀況、我所做的事情，但我只會繼續投入訓練，不斷進步，在下場比賽證明那些懷疑者是錯誤的。」

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