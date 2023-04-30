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中職》陳傑憲猛打賞、勝騎士「開箱」好投 統一獅隊史1800勝Get！

2023/04/30 17:08

統一獅陳傑憲陳傑憲單場3安，僅差全壘打能完成完全打擊。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕統一獅隊今天作客新莊，和富邦悍將再戰，昨僅以1分險勝的他們今天推出新洋投勝騎士「開箱」，表現技壓富邦洋左投肯特。擔任隊長的陳傑憲則是火力全開，單場猛打賞，獅隊終場7:0擊敗富邦悍將，完成隊史第1800勝。

統一獅隊隊史第1700勝也是擊敗富邦悍將，當時是2021年5月15日，當年年僅19歲的小將林子豪刷新最年輕再見安打紀錄。

今天完成隊史第1800勝，獅隊靠的則是新洋投勝騎士好投和團隊火力爆發，面對前次交手僅胡金龍開轟擊出的1安打艱辛獲勝的肯特，獅隊首局就靠蘇智傑和陳鏞基接連安打，讓獅隊先馳得點拿下第1分。

2局上，李丞齡高飛犧牲打和陳傑憲安打又各得1分，5局上再靠陳傑憲三壘安打帶動攻勢。6局上，悍將已經換投為郭俊麟，陳重廷該半局擊出本季首轟，是1支陽春砲，獅隊陳重羽和林靖凱連續安打後，陳傑憲再補上二壘安打，是他此役個人第3安。

獅隊火力旺盛，擔任第2棒的陳傑憲單場3安，僅差全壘打能完成完全打擊，單場3打點、2得分，陳重羽和陳重廷兄弟檔同時單場雙安，陳重廷並擊出個人本季首轟。

投手方面，新洋投勝騎士「開箱」表現亮眼，7局投球任內僅讓富邦擊出2支安打，其中1支還是內野安打，另送出5次三振、沒有任何四壞球保送，以7局無失分之姿勇奪個人本季首勝，也在隊史勝場紀錄中和隊友共同留名。

統一獅先發投手勝騎士。（記者陳志曲攝）

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