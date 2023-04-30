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全大運》北市大清寒孝女林呈璟三連后！挺舉、總和雙破全國紀錄

2023/04/30 18:22

林呈璟挺舉破全國紀錄。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕提前在國體大進行的全大運舉重賽事，首日就傳出佳績，台北市大「小可愛」林呈璟公開女生組49公斤級穩健演出，以挺舉103公斤、總和184公斤雙破全國紀錄，力退東京奧運第4名勁敵方莞靈，完成三連后也讓她信心大振，將以最佳狀態角逐下週南韓亞錦賽。

目前就讀碩士班一年級的林呈璟，從小主攻田徑短跑，直到上高中才兼練舉重，雖然身高僅150公分，技巧與爆發力兼具，短短幾年內成績很快突破提升，去年亞錦賽首度改寫挺舉全國紀錄，如今全大運更兩破全國，令「小可愛」相當開心。

家境清寒但非常孝順的林呈璟，即使去年手肘韌帶、肌腱撕裂受傷，積極復健調整復出，如今期許再接再勵，國際賽力拚佳績爭取獎金，協助改善家庭經濟狀況，「現在就是把自己照顧好，不要讓家人擔心。未來希望能夠租到坪數稍微大一點的房子，至少讓長輩們好好過生活。」

林呈璟抓舉第三把挑戰84公斤失敗，成績停在81公斤；成功大學方莞靈則以83公斤締造大會與全國女子紀錄。不過林呈璟挺舉直接開把100公斤，第二把103公斤也過關，超越自己去年亞錦賽102公斤的全國紀錄；方莞靈嘗試同樣重量失手，終讓林呈璟以總和184公斤再破全國，同時逆轉封后。由於本量級僅3人報名，依規定只取1人成績，不頒發銀、銅牌。

林呈璟（左）傷後復出，再度贏得全大運金牌。（大會提供）

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