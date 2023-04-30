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亞錦賽Live》戴資穎直落二擊敗安洗瑩 勇奪本季首冠

2023/04/30 19:37

 

第一局

第二局

第三局

戴資穎

21

21

X

安洗瑩

10

14

X

第二局

戴資穎第2局趁勝追擊，手感發燙的她開局連拿6分，安洗瑩此時喊出醫療暫停，在場邊接受治療。安洗瑩跑動不如以往，戴資穎攻勢依舊猛烈，攻守兩端都有效壓制對手，技術暫停前以11：6領先。

技術暫停後，安洗瑩試圖反擊，小戴失誤變多，不過小戴及時回穩，多次成功回擊拉開差距，最終以21：14收下勝利，勇奪本季首冠及亞錦賽第3冠。

第一局

戴資穎開局雖然先讓安洗瑩搶下第1分，但隨後展現超高的網前技術，攻勢凌厲，再加上安洗瑩出現多次失誤，將球擊向界外，打出一波8：0的攻勢，戴資穎在技術暫停前以11：5領先。

戴資穎在技術暫停後連拿2分，穩紮穩打，並大秀網前反手拍美技，讓安洗瑩無力抵抗，再加上安洗瑩失誤頻頻，小戴先以21：10搶下第1局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姊戴資穎昨在亞洲羽球錦標賽女單4強， 3局氣走世界球后山口茜，終結對戰5連敗，今晚約7點決賽強碰世界排名第2的南韓安洗瑩，小戴生涯5次過招僅取1勝，3月全英公開賽決勝局曾出現4個賽末點，可惜沒把握住機會，吞對戰3連敗。

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