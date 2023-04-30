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PLG》林書豪37分大三元 國王逆轉鋼鐵人例行賽封王

2023/04/30 19:18

林書緯今天攻下25分，國王逆轉鋼鐵人例行賽封王。 （記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕高雄鋼鐵人第一大將林書豪今天在客場新莊體育館又繳出大三元，只是球隊末節進攻大當機，最終以100：104遭地主新北國王逆轉，無緣9連勝，而國王則是打出絕地大反攻，並確定登上例行賽龍頭。

林書豪加盟鋼鐵人後，帶領球隊戰績一飛沖天，今日就挾著8連勝到新莊體育館作客挑戰聯盟龍頭國王。林書豪前役在主場鳳山體育館對國王，繳出50分、10籃板及11助攻，完成史無前例的「50分大三元」。

延續上一場對國王的超狂表現，林書豪今上半場又有28分、10籃板及7助攻，帶國王取得63：46大幅領先。

高雄鋼鐵人林書豪、新北國王林書緯兄弟在比賽中數度對上。 （記者羅沛德攝）

國王在下半場展開反撲，尤其第四節打出一波24：7攻擊，直接翻轉戰局變成99：93領先，而林書豪又跳出來拯救球隊，不過國王關鍵時刻沒手軟，驚險在主場守住勝利，且戰績26勝11敗，確定拿下例行賽冠軍。

李愷諺。 （記者羅沛德攝）

國王林書緯25分、曼尼高24分、李愷諺13分、Q.戴維斯11分，其中林書緯第四節進帳10分，更成為打敗哥哥林書豪領軍鋼鐵人的功臣。

林書豪雖然繳出37分、14籃板、12助攻，連兩場繳出大三元，但鋼鐵人在末節嚴重熄火，無緣9連勝，戰績變成15勝22敗，落後台新夢想家1.5場勝差，接下來3場必須全贏，才能搭上季後賽末班車。

林書豪37分大三元，鋼鐵人卻不敵國王8連勝中斷。（記者羅沛德攝）

國王遭地主新北國王逆轉，無緣9連勝。 （記者羅沛德攝）

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