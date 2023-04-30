亞錦賽》狀況絕佳！戴資穎直落二力挫安洗瑩 生涯第三金入袋

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天在亞洲羽球錦標賽女單金牌戰，以21：10、21：14力挫世界排名第2的南韓好手安洗瑩，不僅終結對戰3連敗，更抱回生涯第三面亞錦賽金牌。

戴資穎昨4強以21：12、16：21、21：15氣走世界球后山口茜，相隔4年再度擊敗小茜，終結對戰5連敗。安洗瑩則以16：21、21：11、21：19逆轉中國名將陳雨菲，收下對戰3連勝，生涯首度挺進亞錦賽女單決賽。

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戴資穎、安洗瑩過去5次交手，小戴僅取1勝，而雙方3月全英公開賽4強對決，戴資穎在決勝局手握4個賽末點，可惜沒把握住機會，吞對戰3連敗。

如今在亞錦賽金牌戰交手，連挫何冰嬌、山口茜的戴資穎，從開賽就進入狀況，不僅8：1大幅領先，還一路擴大差距，僅花12分鐘就先下一城。

挾著先下一城的氣勢，戴資穎第二局又是6：0開局，且安洗瑩右膝蓋出現不適尋求暫停進行簡單治療，而小戴並沒鬆懈持續掌握節奏變成8：0領先，雖後來多次擊球出界，不過仍帶著11：6進入技術暫停。安洗瑩此仗因身體狀況不佳，大多只能被動追球，雖然小戴在暫停後因主動失誤較多，還是有穩住陣腳，未給對手追上機會，漂亮繼2017、2018年再於亞錦賽稱后。

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