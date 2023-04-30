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亞錦賽》真正全球主場！ 戴資穎摘金：好久沒這麼熱鬧

2023/04/30 22:15

戴資穎抱回生涯第三面亞錦賽金牌。（Badminton Photo提供）

〔中央社〕台灣羽球好手戴資穎今天在杜拜舉行的亞洲羽球錦標賽女單決賽，直落二輕取韓國安洗瑩，拿下生涯第3冠，號稱「全球主場」的戴資穎笑說：「好久沒在這麼熱鬧的情況下奪冠。」

戴資穎不但球技精湛，被國外球評稱為「羽球魔術師」，親切的笑容更是征服各國球迷。戴資穎在接受中央社記者電訪時說：「很開心自從2017年後再度回到杜拜比賽，這裡有很多回憶，每次辦的比賽規格也都很高，更開心的是在疫情後，終於聽到滿場的加油和歡呼聲。」

談到生涯的第3座亞錦賽冠軍，戴資穎一如低調地說：「真的沒什麼特別的感覺，好像一路打上來的對手身體都有點不舒服，像今天的安洗瑩也是，感覺她打得有點辛苦。」

這場亞錦賽冠軍，是戴資穎自從去年7月的台北羽球公開賽後，相隔超過半年來的國際賽冠軍，加上5月起就是2024年巴黎奧運積分週期的起算日，也讓戴資穎更加專注。

她說：「這場比賽就是調整自己的身體和節奏，重點還是放在奧運積分週期，希望自己在這未來的一年內可以保持好健康，這才是最重要的。」

戴資穎也成為亞錦賽史上，女單自中國葉釗穎、王儀涵及香港王晨以外，第4名拿到3次（以上）女單冠軍的名將，而戴資穎下週的世界排名也有機會上升至第3。

今天的亞錦賽決賽，在杜拜當地有超過60名台商和僑胞到場加油，包括駐杜拜辦事處長張治平，以及從台灣特地飛到杜拜觀戰的中華民國羽球協會理事長張國祚，賽後都和戴資穎合照留念。

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