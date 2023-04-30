全大運》李婉瑄強勢守住第5點 率北市大桌球女團奪金

台北市大李婉瑄。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕112年全國大專校院運動會桌球公開女團冠軍戰，台北市大李婉瑄強勢守住第5點，局數3：0（11：7、11：3、11、4）擊敗輔仁大學陳芷穎，協助隊友們收下金牌。

李婉瑄團體賽預賽曾在面對台灣大學、台南大學時上場，「打得不是很好，一開始給自己壓力很大，打得比較保守。」直到4強戰面對文化大學適時調整，臨場表現漸入佳境，「開始有去拼搏，慢慢調整，除了技術面也會多想些戰術。」冠軍戰面對輔大，關鍵第5點李婉瑄沉著把關，「以前都會很緊張，今天比較堅定。這場就想著穩著打、穩著打，沒把它當成第5點，堅定一點出手。」

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李婉瑄振示，進入大學階段，大家都熟悉彼此球路，對手會盯著她的正手打，「我屬於反手主動調動對手、防守轉進攻類型，很多人打我都會主動劈給我拉，等我拉質量沒那麼高時加壓。」為了應對這種狀況，李婉瑄也不斷調整，「我會注意自己拉的落點，還有拉完銜接的腳步，如果一直切給我拉，我可能會打點上旋，換個方式去打，不要讓他打我這顆球。」

談到國手選拔，她認為主要心態還不夠好，「前幾場都很正常去拼，但到決選就想贏，也會害怕輸，覺得輸了又要重打，想很多不太正面的事，對自己比較沒信心。」過去2度在青年選拔當上國手的李婉瑄，4度參與成人國手選拔進入決選，卻都差臨門一腳，「每年都很可惜，只差一點點，今年會調整心態再挑戰。」

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