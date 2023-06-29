中職Live》勝騎士8局失1分好投 統一擊敗富邦勇奪上半季冠軍

第九局（獅7：3悍將）

9上，富邦換投：藍愷青，林子豪四壞保送，並靠暴投上二壘，陳重羽三壘安打，獅5：1悍將，富邦換投：吳世豪，林靖凱游擊滾地出局，江亮緯遭三振，陳傑憲敬遠保送，陳重廷內野 野安打，獅6：1悍將，蘇智傑四壞保送，陳鏞基觸身球保送，富邦換投：陳韋霖，胡金龍代打左外野飛球出局。

9下，統一換投：邱浩鈞，王苡丞四壞保送，戴培峰兩分全壘打，獅7：3悍將，林哲瑄遭三振，統一換投：劉軒荅，葉子霆代打一壘安打，周佳樂遭三振，李宗賢三壘滾地出局。

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第八局（獅4：1悍將）

8上，富邦換投：陳冠勳，陳傑憲一壘安打，陳重廷犧牲觸擊，陳傑憲上二壘，蘇智傑界外飛球出局，陳鏞基四壞保送，郭阜林出局。

8下，富邦三上三下。

第七局（獅4：1悍將）

7上，富邦換投：王尉永，統一三上三下。

7下，林哲瑄四壞保送，陳真代打遭三振，周佳樂一壘安打，李宗賢雙殺打。

第六局（獅4：1悍將）

6上，1出局後陳重廷、蘇智傑接連敲安，陳鏞基三滾野選上壘，一、三壘有人，陳鏞基盜上二壘，郭阜林觸身球保送，林子豪遭三振。

6下，2出局後王苡丞四壞保送，戴培峰游擊飛球出局。

第五局（獅4：1悍將）

5上，郭阜林觸身球保送，林子豪投手滾地出局，郭阜林上二壘，陳重羽三壘滾第出局，郭阜林上三壘，林祖傑內野安打，獅4：1悍將，江亮緯祐外野飛球出局。

5下，富邦三上三下。

第四局（獅3：1悍將）

4上，林祖傑一壘安打，江亮緯三壘滾地出局，林祖傑上二壘，陳傑憲內野安打，並靠游擊手傳球失誤上二壘，獅2：0悍將，陳重廷二壘滾地出局，陳傑憲上三壘，蘇智傑一壘安打，獅3：0悍將，陳鏞基中外野飛球出局。

4下，范國宸一壘安打，高國麟中外野飛球出局，王苡丞右外野飛球出局，戴培峰二壘安打，獅3：1悍將，林哲瑄觸身球保送，池恩齊左外野飛球出局。

第三局（獅1：0悍將）

3上，2出局後蘇智傑反方向陽春砲，獅1：0悍將，胡金龍一壘安打，郭阜林一壘安打，林子豪四壞保送，陳重羽三壘滾地出局。

蘇智傑開轟。（記者塗建榮攝）

蘇智傑開轟。（記者塗建榮攝）

3下，1出局後周佳樂一壘安打，並盜上二壘，再藉由捕手牽制失誤上三壘，李宗賢遭三振，王正棠遭三振。

第二局（獅0：0悍將）

2上，陳鏞基內野安打，郭阜林左外野飛球出局，陳鏞基盜上二壘，林子豪投滾失誤上壘，一、三壘有人，陳重羽點成三滾野選上壘，陳鏞基回本壘遭觸殺，林祖傑四壞保送，江亮緯三壘滾地出局。

2下，高國麟四壞保送，王苡丞二壘飛球出局，戴培峰遭三振，林哲瑄左外野飛球出局。

第一局（獅0：0悍將）

1上，統一三上三下。

1下，富邦三上三下。

統一獅先發打序

1 陳傑憲 CF

2 陳重廷 2B

3 蘇智傑 LF

4 陳鏞基 1B

5 郭阜林 DH

6 林子豪 3B

7 陳重羽 C

8 林祖傑 SS

9 江亮緯 RF

先發投手：勝騎士

勝騎士。（記者塗建榮攝）

富邦悍將先發打序

1 李宗賢 3B

2 王正棠 2B

3 范國宸 1B

4 高國麟 LF

5 王苡丞 DH

6 戴培峰 C

7 林哲瑄 CF

8 池恩齊 SS

9 周佳樂 RF

先發投手：肯特

肯特。（記者塗建榮攝）

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