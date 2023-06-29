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中職Live》雷法5.1局好投 桃猿逆轉擊敗味全

2023/06/29 22:08

第九局（龍 2：5桃猿）

9上，桃猿更換投手豪勁，李凱威中外野落地安打，瑪仕革斯．俄霸律尼四壞保送，張祐銘三壘滾地球，二三壘跑者出局，劉基鴻三振出局，比賽結束。

第八局 （龍 2：5桃猿）

8上，桃猿更換投手賴鴻誠，一出局後，曾陶鎔游擊方向內野安打，林智勝中外野飛球出局， 張皓緯游擊滾地球，二壘跑者遭封殺。

8下，一出局後，宋嘉翔四壞保送，梁家榮左外野飛球出局，林承飛右外野二壘打，一壘跑者回來得分，林政華三振出局。

第七局 （龍 2：4桃猿）

7上，兩出局後張祐銘遭觸身球，桃猿更換投手黃偉晟，投手暴投，跑者上二壘，劉基鴻四壞保送，吉力吉撈．鞏冠出局。

7下，味全更換投手羅華韋，林政華左外野落地安打，陳晨威觸擊失敗，二壘跑者出局，味全更換投手李超，郭勇維二壘滾地球出局，成晉三壘滾地球靠失誤上壘，三壘跑者回來得分，投手暴投，跑者上二壘，廖健富中外野飛球出局。

樂天桃猿林政華。（記者陳志曲攝）

第六局 （龍 2：3桃猿）

6上，一出局後，蔣少宏四壞保送，桃猿更換投手王志煊，石翔宇二壘滾地球形成雙殺。

6下，成晉四壞保送，廖健富一二壘間穿越安打，味全更換投手王躍霖，陳俊秀三振出局，宋嘉翔遭觸身球，梁家榮游擊滾地球，二壘跑者遭封殺，三壘跑者回來得分，林承飛三振出局。

樂天桃猿先發投手雷法（左）因傷退場。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿梁家榮敲出游擊方向滾地球，送回成晉（見圖），超前比分。（記者陳志曲攝）

味全龍王躍霖接替投球。（記者陳志曲攝）

第五局（龍2:2猿）

5上，味全打線三上三下。

5下，梁家榮遭觸身球，林承飛左外野飛球出局，林政華左外野安打，陳晨威安打，梁家榮回來得分，二壘跑者遭夾殺，陳晨威趁傳球失誤回來得分，味全提出挑戰後，維持原判，郭永維右外野飛球出局。

第四局（龍2:0猿）

4上，曾陶鎔中外野飛球落地形成安打，蔣少宏觸擊因妨礙守備出局，石翔宇中外野飛球出局，李凱威四壞保送，拿莫．伊漾左外野安打，張祐銘左外野安打，三壘跑者回來得分，二壘跑者遭阻殺於本壘前。

味全龍張祐銘敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

4下，郭永維一壘滾地球靠一壘手失誤上壘，成晉一壘滾地球出局，廖健富四壞保送，陳俊秀中外野飛球出局，宋嘉翔一壘滾地球出局。

第三局（龍1:0猿）

3上，石翔宇游擊滾地球靠游擊手接球失誤上壘，李凱威三振出局，拿莫．伊漾遭觸身球， 張祐銘左外野安打，劉基鴻中外野飛球落地形成安打，三壘跑者回來得分，吉力吉撈．鞏冠三振出局，郭天信游擊上空飛球出局。

3下，桃猿打線三上三下。

味全龍劉基鴻敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

第二局（龍0:0猿）

2上，味全打線三上三下。

2下，兩出局後，宋嘉翔一二壘間穿越安打，梁家榮二壘滾地球出局。

第一局（龍0:0猿）

1上，李凱威四壞保送，拿莫．伊漾三振出局，林孝程觸身球，劉基鴻左外野飛球出局，吉力吉撈．鞏冠捕手上空飛球出局。

1下，桃猿打線三上三下。

味全龍先發打序：

1 李凱威 2B
2 拿莫．伊漾 1B
3 林孝程 LF
4 劉基鴻 3B
5 吉力吉撈．鞏冠 DH
6 郭天信 CF
7 曾陶鎔 RF
8 蔣少宏 C
9 石翔宇 SS

先發投手：錡龍

味全龍先發投手錡龍。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發打序：

1 陳晨威 LF
2 郭永維 2B
3 成晉 RF
4 廖健富 DH
5 陳俊秀 1B
6 宋嘉翔 C
7 梁家榮 3B
8 林承飛 SS
9 林政華 CF

先發投手：雷法

樂天桃猿先發投手雷法。（記者陳志曲攝） 

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