MLB》接捕史上第24場完全比賽感受為何？洋基捕手有獨到看法

赫曼與東岡凱爾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發投手赫曼（Domingo German）今投出大聯盟史上第24場完全比賽，與他搭配的捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）也功不可沒，賽後他也分享了接捕一場完全比賽，究竟是什麼樣的體驗。

東岡凱爾曾於2021年賽季，引導前塞揚強投克魯伯（Corey Kluber）投出無安打比賽，而這次與赫曼搭檔拿下完全比賽，東岡凱爾卻有著截然不同的感受，「老實說情況跟上次很不一樣，我只覺得自己是這趟航班的乘客，不要漏接、不要搞砸就好。」

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東岡凱爾更進一步稱讚赫曼，「而Domingo肯定是這趟航班的機長，我們都有各自的想法，但他對自己的球路有絕對的信心，當他喜歡某種球路時，就會堅持繼續使用。」

赫曼投出完全比賽。（今日美國）

這是赫曼生涯第31場與東岡凱爾搭配的比賽，不可否認的是，赫曼全場多次向東岡凱爾的配球搖頭，但兩人展現完美默契，找到正確的球路組合。在赫曼投出的99球中，有51顆曲球、30顆直球、17顆變速球以及1顆伸卡球。

「我們共事很久了，所以某些時候我對他的暗號搖頭是很常見的，而他也會很快地配出我想要的球種。」赫曼表示，「有時你對於該執行哪種球路有個直覺，我們作為隊友已經很長一段時間，我想我們都非常了解彼此。」

東岡凱爾表示，很享受接捕赫曼的投球，「能夠在球場上接他的球是種榮幸，按照他當時的球威，他可以和任何人搭檔都沒問題，但我很幸運自己能夠在場上參與一切。」

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