中職》陳晨威守打跑全方面貢獻 樂天逆轉味全

樂天桃猿陳晨威敲出二壘安打送回梁家榮，再利用對手失誤，自己跑回追平分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天陳晨威今天守備、打擊和跑壘有全方位貢獻，帶領球隊以5:2逆轉擊敗味全龍，樂天取得4連不敗（3勝1和），也讓味全淘汰指數歸零。

第3局味全先靠失誤上壘，張祐銘和劉基鴻連續安打先馳得點，第4局首名打者曾陶鎔安打，李凱威四壞球上壘，2出局後拿莫．伊漾和張祐銘連續安打再下一城，但李凱威被左外野手陳晨威長傳本壘觸殺，未能多得分數，味全2:0領先。

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樂天前4局遭到味全新洋投錡龍壓制，只有宋嘉翔擊出1支安打，第5局錡龍一上場投出觸身球保送梁家榮，再被林政華安打，陳晨威二壘打攻下1分，並趁著林政華在本壘前被夾殺之際跑上三壘，味全三壘手劉基鴻傳給補位的游擊手石翔宇發生失誤，雖然球漏得不遠，快腿陳晨威仍大膽搶攻本壘，躲過錡龍的觸殺攻下追平分，味全挑戰判決仍維持原判，比數形成2:2。

錡龍第6局一上場又投出四壞球，再被廖健富安打，樂天無人出局攻佔一、三壘，味全起用王躍霖中繼，先投出三振再投出觸身球形成滿壘，梁家榮滾地球換回超前分，樂天3:2領先。

第7局樂天首名打者林政華安打，陳晨威雖然觸擊失敗，林政華被封殺，陳晨威盜上二壘，再靠失誤跑回保險分，將比數拉開到4:2。

第8局樂天宋嘉翔四壞球上壘，2出局後林承飛二壘打追加1分。

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