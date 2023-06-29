晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》陳晨威守打跑全方面貢獻 樂天逆轉味全

2023/06/29 22:10

樂天桃猿陳晨威敲出二壘安打送回梁家榮，再利用對手失誤，自己跑回追平分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天陳晨威今天守備、打擊和跑壘有全方位貢獻，帶領球隊以5:2逆轉擊敗味全龍，樂天取得4連不敗（3勝1和），也讓味全淘汰指數歸零。

第3局味全先靠失誤上壘，張祐銘和劉基鴻連續安打先馳得點，第4局首名打者曾陶鎔安打，李凱威四壞球上壘，2出局後拿莫．伊漾和張祐銘連續安打再下一城，但李凱威被左外野手陳晨威長傳本壘觸殺，未能多得分數，味全2:0領先。

樂天前4局遭到味全新洋投錡龍壓制，只有宋嘉翔擊出1支安打，第5局錡龍一上場投出觸身球保送梁家榮，再被林政華安打，陳晨威二壘打攻下1分，並趁著林政華在本壘前被夾殺之際跑上三壘，味全三壘手劉基鴻傳給補位的游擊手石翔宇發生失誤，雖然球漏得不遠，快腿陳晨威仍大膽搶攻本壘，躲過錡龍的觸殺攻下追平分，味全挑戰判決仍維持原判，比數形成2:2。

錡龍第6局一上場又投出四壞球，再被廖健富安打，樂天無人出局攻佔一、三壘，味全起用王躍霖中繼，先投出三振再投出觸身球形成滿壘，梁家榮滾地球換回超前分，樂天3:2領先。

第7局樂天首名打者林政華安打，陳晨威雖然觸擊失敗，林政華被封殺，陳晨威盜上二壘，再靠失誤跑回保險分，將比數拉開到4:2。

第8局樂天宋嘉翔四壞球上壘，2出局後林承飛二壘打追加1分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。