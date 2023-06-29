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中職》一路壓著富邦打 統一獅勇奪隊史第16座季冠軍

2023/06/29 22:22

統一勇奪上半季冠軍。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅今晚靠洋投勝騎士先發8局失1分好投投領軍下，加上蘇智傑開轟又繳3安「猛打賞」，最終就以7：3擊敗富邦悍將，獅隊拿到今年上半季冠軍，同時也是隊史第16座季冠軍。

此役3局上蘇智傑轟出反方向陽春砲，本季第9轟出爐，寫下個人近3年單季新高紀錄，此後獅隊一路壓著悍將打，4局上蘇智傑、陳傑憲各敲出1分打點安打，獅隊取得3：0領先，下個半局悍將靠戴培峰擊出二壘安打追回1分。

5局上林祖傑適時擊出1分打點內野安打追加保險分，獅隊中外野手陳傑憲在4、6局下先後用美技接殺，沒收可能形成的長打，陳傑憲不但上演2次美技守備，單場貢獻2安，攻守俱佳。

9局上獅隊攻勢再起，林子豪獲保送，靠投手暴投進佔二壘，陳重羽掃出三壘安打進帳1分，接著再靠1安、3次四死球添得2分；9局下統一獅換上邱浩鈞、保送王苡丞後被戴培峰敲出右外野方向兩分砲，富邦追到4分差，獅隊隨後再換上劉軒荅，他也順利完成任務、守下勝利。

獅隊先發洋投勝騎士投8局被敲4安，另有5K、4次四死球，失1分拿下本季第8勝，本季他對悍將先發4場全勝。悍將洋投肯特先發6局被敲10安，失4分其中2分責失苦吞敗投，本季他對獅隊先發4場全敗。

蘇智傑開轟。（記者塗建榮攝）

勝騎士。（記者塗建榮攝）

統一獅封王。（記者塗建榮攝）

統一獅封王。（記者塗建榮攝）

統一獅封王。（記者塗建榮攝）

統一獅封王。（記者塗建榮攝）

統一勇奪上半季冠軍。（記者塗建榮攝）

統一勇奪上半季冠軍。（記者塗建榮攝）

統一獅封王。（記者塗建榮攝）

統一總教練林岳平。（記者塗建榮攝）

統一總教練林岳平。（記者塗建榮攝）

統一總教練林岳平。（記者塗建榮攝）

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