WTT挑戰賽》5局大戰逆轉中國左手新秀 莊智淵孤軍挺進16強

莊智淵逆轉擊敗中國袁勵岑，闖進札格瑞布挑戰賽16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕42歲的「桌球教父」莊智淵，今晚在WTT札格瑞布挑戰賽男單首輪，克服局數1:2落後，以3:2逆轉世界排名26的中國新秀袁勵岑，16強將遭遇德國孟繁博和南韓姜東秀的勝方。

世界排名21的莊智淵在去年突尼斯挑戰賽32強戰，以1:3遭左手持拍的袁勵岑逆轉。

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今天再度交手，莊智淵首輪在開局3:1領先下連丟5分，最後以6:11讓出。第二局，莊智淵在4:6落後下，連續正手攻擊得手，以9:6反超，但隨後小莊接發球、反手失誤，被對手追成9平，關鍵時刻，袁勵岑機會球沒能把握住，莊智淵連拿兩分，11:9扳回一城。

第三局戰況高潮迭起，莊智淵在7:4領先下遭遇亂流，被袁勵岑打出一波6:1反撲，反倒以8:10落後，小莊在連續化解兩個局點後，再以一記側身正手爆拉取得11:10超前，但袁勵岑在救回局點後，又連續在相持球大戰中占上風，連拿3分，13:11拿下這局。

鬥志高昂的莊智淵沒有氣餒，第四局先以11:6追回1局，決勝局在開局1;5的劣勢下先追回3分，迫使袁勵岑叫出暫停。恢復比賽後，小莊延續這股反攻氣勢，在6:7落後時展現拿手的反手拍威力，一口氣連拿五分，11:7將對手定桿，也完成甜蜜的復仇。

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