晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT挑戰賽》5局大戰逆轉中國左手新秀 莊智淵孤軍挺進16強

2023/06/29 22:14

莊智淵逆轉擊敗中國袁勵岑，闖進札格瑞布挑戰賽16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕42歲的「桌球教父」莊智淵，今晚在WTT札格瑞布挑戰賽男單首輪，克服局數1:2落後，以3:2逆轉世界排名26的中國新秀袁勵岑，16強將遭遇德國孟繁博和南韓姜東秀的勝方。

世界排名21的莊智淵在去年突尼斯挑戰賽32強戰，以1:3遭左手持拍的袁勵岑逆轉。

今天再度交手，莊智淵首輪在開局3:1領先下連丟5分，最後以6:11讓出。第二局，莊智淵在4:6落後下，連續正手攻擊得手，以9:6反超，但隨後小莊接發球、反手失誤，被對手追成9平，關鍵時刻，袁勵岑機會球沒能把握住，莊智淵連拿兩分，11:9扳回一城。

第三局戰況高潮迭起，莊智淵在7:4領先下遭遇亂流，被袁勵岑打出一波6:1反撲，反倒以8:10落後，小莊在連續化解兩個局點後，再以一記側身正手爆拉取得11:10超前，但袁勵岑在救回局點後，又連續在相持球大戰中占上風，連拿3分，13:11拿下這局。

鬥志高昂的莊智淵沒有氣餒，第四局先以11:6追回1局，決勝局在開局1;5的劣勢下先追回3分，迫使袁勵岑叫出暫停。恢復比賽後，小莊延續這股反攻氣勢，在6:7落後時展現拿手的反手拍威力，一口氣連拿五分，11:7將對手定桿，也完成甜蜜的復仇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。