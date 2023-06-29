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中職》統一獅封王 相關優惠出爐！

2023/06/29 23:20

統一獅勇奪上半季冠軍。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅今天上半季封王，今天公布相關優惠資訊如下：

統一 7-ELEVEN獅隊第 16 座季冠軍今晚出爐! 統一獅擊敗富邦悍將後魔術數字正式歸0，勇奪2023中華職棒上半季冠軍，球隊母集團 7-ELEVEN為感謝廣大消費者與球迷的愛戴，先於明天 6/30 （五） 至7/3 （一） 限時四天CITY CAFÉ 系列優惠，濃萃美式咖啡買1送1、濃萃拿鐵咖啡買2送1 ; 7/1 （六） 開始至7/3 （一） 為期三天，凡購買下列指定商品大享堡/熱狗/指定常溫飲料/冷藏飲料/泡麵/麵包/冰品/甜點/食材調味品等，即可享第2件5折優惠。

【 兆豐銀行 】
長期贊助球隊的兆豐銀行，也同步宣布從7/1 （六） 起至7/13 （四），只要刷「兆豐統一獅聯名卡」消費天天享紅利3倍 ; 消費滿 $ 711元享一次抽奬機會，就有機會抽中統一7-ELEVEN獅的<外野三帥季冠軍紀念套組>，讓卡友們獲得最實際的回饋。*依兆豐銀行官方網站說明為主*

【 輝葉按摩椅 】
輝葉按摩椅限時三天 （ 7/1~7/3 ），推出輝葉官方指定商品 34 折起，再贈送親筆簽名球及聯名按摩器 ; 另外也推出餅總推薦的 WULA 超有力小沙發按摩椅季冠軍優惠價只要 $ 19,999 元 （ 原價$56,800 元 ），律動奇機2.0季冠軍優惠價 $ 14,999 元 （ 原價$ 42,800元 ），聯名款多功能重訓椅季冠軍優惠價 $ 1,999元 （ 原價 $6,980元 ）。*各項產品優惠內容，依輝葉按摩椅官方網站販售為主*

【 SHOJO燒肉 】
SHOJO燒肉於 7/1 （六）~7/3 （一） 於全台各 SHOJO燒肉消費，只要著統一獅官方球衣、T-Shirt入場用餐，當桌即贈送 「 店家精選和牛 」乙份。*SHOJO燒肉全台分店皆保有解釋與說明之權利*

【 台灣番薯丸 】
台灣番薯丸於 7/1 （六）~7/4 （二） 於指定門市消費，即可享買一送一優惠 （買大送大、買小送小，以此類推）。*指定門市依台灣番薯丸官方社群公告為主*

【 RHINOSHIELD 犀牛盾】
RHINOSHIELD 犀牛盾於 7/1 （六）~7/5 （三） 於官網商城訂購統一7-ELEVEN獅聯名商品，輸入折扣碼【2023統一獅歡慶上半季冠軍】，立即享 85 折優惠。*折扣金額依最後結帳為主*

【 POSITIVE 波仕剃伕理髮廳 】
POSITIVE 波仕剃伕理髮廳於 7/1 （六）~7/5 （三） 於門市消費全系列髮品與護髮系統即可享7 折優惠。*產品依門市實際提供品項為主*

【 foodomo 】
於 7/1 （六）~7/3 （一） 下載官方App系統，結帳輸入優惠碼 【統一尚勇】，消費滿 $ 168 享95 折 （ 以四捨五入計，最高可折 $ 50 元 ），所有用戶皆可使用/可使用1次/7-ELEVEN全門市適用/外送自取可用。*折扣金額依最後結帳為主*

【 21世紀 】
於 7/1 （六）~7/9 （日） 於全台21世紀門市消費，凡購買半雞綠茶餐，即贈送「起司烤餅 （半片）」; 購買熱狗炸雞餐第二件半價。*台大微風、烏日高鐵、士林中正、21TOGO門市恕不適用此優惠活動 ; 新店家樂福、經國家樂福、八德門市不適用贈烤餅活動，21世紀保有活動說明與解釋之權利*

【 MIZUNO美津濃 】
於 7/1 （六）~7/7 （五） 於全台美津濃直營門市專櫃消費，購買滿仟以上，再享9折優惠。*詳細櫃資訊洽台灣美津濃官網 ; Outlet櫃點除外，特價商品不含在內*

【 統一綜合證券 】
於 7/1 （六）~7/7 （五） 於線上申辦統一證券數位帳戶，即贈 7-ELEVEN CITY CAFÉ 咖啡乙杯 （ 價值 $ 45元 ）。*詳細申辦內容，請洽統一證券官網*

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