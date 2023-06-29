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中職》統一獅勇奪上半季冠軍 「洋投四劍客」功不可沒

2023/06/29 23:56

勝騎士。（記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅能夠拿下季冠軍，由勝騎士、克維斯、羅昂以及布雷克所組成的堅強洋投陣容功不可沒，而今天繳出8局僅失1分超優質先發的勝騎士就談到，本季剛來到統一就能一起奪下季冠軍，讓他自己像個贏家，球隊也像支冠軍隊伍，並期望下半季能夠保持氣勢，繼續贏球。

談到封王戰心態，勝騎士輕描淡寫的表示，自己就是保持平常心，把今天當作是一般的比賽，無須替自己與球隊施加額外的壓力，也很開心最後能夠贏球。

另外三位都是熟面孔，克維斯在春訓期間曾喊話還有未完成霸業，希望與球隊一起奪下總冠軍，而現在距離終極目標已經走完一半，克維斯認為，保持健康是最重要的，同時也維持好自己的節奏，每一場比賽都盡力拿下。

而近年一直是統一獅，乃至全中職最穩定的洋投「大醫生」布雷克還傳授隊友拋彩帶的技巧，他認為4名洋投之間的感情相當好，相處融洽，在良性競爭的同時彼此也都能拿出最佳表現。

另一名經常大殺四方的洋投羅昂，看到彩帶拋下來的剎那，收斂起平時的銳氣，他表示這景象怎麼看都看不膩，也讓自己感覺更年輕，並希望年底能夠順利奪下總冠軍。

克維斯。（資料照，記者陳志曲攝）

布雷克。（資料照，記者陳志曲攝）

羅昂。（資料照，記者李惠洲攝）

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