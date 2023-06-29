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中職》獅隊出產新任「胴上投捕」 陳重羽直呼很感動

2023/06/29 23:45

統一獅鐵捕陳重羽生涯首次嚐到「胴上捕手（封王瞬間衝上投手丘的捕手）」的滋味。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕統一獅鐵捕陳重羽頂住主戰捕手林岱安缺陣的壓力，生涯首次嚐到「胴上捕手（封王瞬間衝上投手丘的捕手）」的滋味，胴上投手則是劉軒荅。

獅隊今在9局下2出局製造李宗賢三壘滾地球演出再見刺殺後，陳重羽衝上投手丘跟劉軒荅相擁，兩人都是第1次嘗到「胴上投手」和「胴上捕手」的滋味。

陳重羽坦言，那一幕有想過，之前沒有能力站在那邊，剛好今年有這個機會，「一直在等這一刻等很久，當下那刻就是很感動，也不會忘記。或許以後還會有機會，但第1次那個場景我不會忘。」

陳重羽今在封王戰跟勝騎士搭配，繳出8局掉1分的好投，協助他奪下並列全聯盟最多的第8勝；9局上更敲出三壘安打，敲回重要的保險分，帶動獅隊3分大局攻勢。

「真的滿緊張的！」陳重羽坦言，上週還沒這種感覺，從M1開始才比較緊張，「今天告訴自己守備先完成，降低失分就有贏球的機會，打擊有貢獻最好，但專注在守備上。」

自從林岱安下顎骨折缺陣，陳重羽扛1號捕手頂住戰局，成為封王功臣之一，他坦言岱安受傷後，不可能沒有壓力，上半季有完成自己想要完成的事，下半季各方面還需要進步，「希望繼續維持，好的地方還要更好。」

★自由充電站

「胴上投手」和「胴上捕手」是日本特有說法，指封王瞬間的投、捕手。兩人抱在一起慶祝的畫面，經常是報章捕捉瞬間的焦點。獅隊在2020年下半季、台灣大賽拋過2次彩帶，胴上投捕分別是陳韻文和林岱安、布雷克和林岱安。

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