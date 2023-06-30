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統一獅3老將穩定球隊 陳鏞基維持體能更用心

2023/06/30 00:39

〔中央社〕中職統一獅隊順利奪下季冠軍，除了中生代撐起球隊，「3老將」也扮演關鍵角色，尤其陳鏞基上半季打擊回春，近年除了下功夫調整打擊，對於飲食、睡眠與治療等也更用心。

統一獅隊總教練林岳平在季冠軍封王賽後表示，球隊3名老將在4月初時，只有胡金龍狀況還可以，陳鏞基、林益全狀況不是很理想，球隊也打得比較掙扎，但進入到5月陳鏞基、林益全的狀況慢慢上來，換胡金龍有點疲勞，「好險有這3個老將在前、中、後各自保持住球隊的狀況。」

陳鏞基除穩定軍心，本季打擊狀況也「回春」，目前出賽43場，敲出3發全壘打，打擊率3成52。陳鏞基表示，從春訓開始就跟打擊教練潘武雄、馬修爾一起討論，「想說過去2年打擊狀況怎麼會這麼糟，所以有做打擊的微調，從1月開始就做改變，結果有反映在球場上。」

陳鏞基笑說，現在自己的心只有18歲，但身體狀況沒辦法像18歲，「但就是做好準備，教練信任我才會排我上去，我應該要更信任自己可以做得到，無論守哪裡。」為維持體能狀態，陳鏞基近幾年幾乎不吃消夜與油膩食物，睡眠也要充足。

陳鏞基承認，有感覺到身體恢復速度跟20歲時有差了，不只跟隊友，也會跟其他隊老將林智勝、王勝偉等人討論，「大家來到球場幾乎都是做治療，不是做訓練，讓自己身體可以恢復、應付比賽，我們都是同一個年代的球員，大家彼此打氣加油。」（編輯：龍柏安）1120630

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