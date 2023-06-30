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苦戰超過3小時 謝淑薇無緣溫網女單會內賽

2023/06/30 02:30

〔中央社〕台灣女子網球好手謝淑薇，今天在溫布頓網球公開賽女單會外賽最終輪，和義大利選手史戴芳伊妮苦戰超過3小時，仍以2比6、7比6、6比7落敗，無緣晉級會內賽。

謝淑薇因傷休息超過1年半復出，就在6月和中國搭檔王欣瑜捧起法國網球公開賽女雙冠軍，結束紅土賽季後，謝淑薇僅在上週參加了一場草地的WTA250等級伯明罕菁英賽，當時女雙止步8強。

雖然謝淑薇在WTA女單世界排行暫居第954，但因為有受傷保護排名，仍有資格角逐今年溫網會外賽。

會外賽連過2輪的謝淑薇，今天在最終一輪對上史戴芳伊妮（Lucrezia Stefanini），首盤謝淑薇就被對手破了3次發球局，僅用了35分鐘，就以2比6拱手讓出。

第2盤前6局雙方互破對方2次發球局，接著兩邊鏖戰到5比5平手時，又再度互破對方發球局，形成6比6平手進入搶7大戰。謝淑薇在搶7當中總算穩住陣腳，僅被對手破了1次發球分，最終順利以7比3拿下搶7以及第2盤勝利，順利追回1盤。

來到關鍵決勝第3盤，雙方似乎體力耗盡，前10局互破對方4次發球局，戰成5比5的局數平手，接著謝淑薇先拿下第11局，取得6比5超前，並在下一局對手發球時，一度取得40比30的第1個賽末點，只可惜被對手化解，雙方又戰成6比6平手。

依規定，第3盤若以6比6局數平手時，將不進行搶7，而是改成搶10分並領先對手2分者就可獲勝。

史戴芳伊妮雖一度先以9比7取得2個賽末點，但謝淑薇在順利瓦解追成9比9平手後，卻申請傷病暫停，在休息將近15分鐘後重新開打，依舊被對手連拿2分終結這場超過3小時的激戰。

儘管無緣單打會內賽，但謝淑薇曾在2013、2019、2021年3度捧起溫網女雙冠軍盃，她今年找回2019年奪冠老搭檔、捷克好手史翠可娃（Barbora Strycova）合拍，讓謝淑薇有機會挑戰生涯第4座草地大滿貫金盃。（編輯：楊昭彥）1120630

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