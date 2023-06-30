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MLB》唐納森逆轉轟開啟洋基單局灌8分 連兩戰痛擊運動家

2023/06/30 08:58

〔體育中心／綜合報導〕昨天靠赫曼（Domingo German）飆出完全比賽的洋基隊，今天靠著37歲老將唐納森（Josh Donaldson）在第6局擊出逆轉兩分砲，幫助洋基開啟單局8分攻勢，工具人「IKF」凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）也有一發陽春砲、進帳3分打點，洋基最後在客場以10比4擊敗運動家。洋基在這次3連戰首戰取得2勝1敗的成績。

前5局打完洋基以2比3落後，第6局唐納森擊出中外野大號兩分砲，這一轟的飛行距離有472英呎之遠，洋基打線在該局大爆發，單局一共灌進8分，最後逆轉贏得比賽。

洋基先發施密特（Clarke Schmidt）主投5.1局失3分，摘得本季第3勝；運動家投手哈里斯（Hogan Harris）先發5.1局失5分（4分自責），吞本季第2敗。

洋基唐納森開轟。（法新社）

「我認為球員們真的很有活力。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我真的感受到一開始的能量非常好，然後出現很多出色的打席。」

洋基隊目前戰績45勝36敗暫居美聯東區第三，其戰績比起去年同期的58勝23敗還差。最主要的原因是洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）自6月3日（美國時間）受傷缺陣後，洋基只打出10勝11敗的成績。

運動家輸球後，近14戰輸掉12場，目前戰績21勝62敗，仍是全大聯盟最差。《美聯社》估算，運動家今年賽季打完，可能會吞下121敗，這將會是自1899年的克利夫蘭蜘蛛隊的20勝134敗，單季最慘的敗場紀錄。

洋基凱納法利法開轟。（法新社）

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