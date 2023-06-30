NBA》湖人裁掉前樂透區長人！ 不執行瘋狂射手5億合約

畢斯利。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場即將開市，「紫金大軍」洛杉磯湖人也有所動作，他們將前首輪第6順位的長人班巴（Mo Bamba）給裁掉，並選擇不執行瘋狂射手畢斯利（Malik Beasley）新賽季1650萬美元（約新台幣5億）的合約。

根據《ESPN》報導，班巴下個賽季的合約還有1030萬美元，而湖人在裁掉班巴並不執行畢斯利的合約後，將讓新賽季的薪資低於1.72億美元的豪華稅線下，如此一來球隊就能夠擁有完整的1240萬美元全額中產條款。

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消息指出，湖人有可能使用該中產條例，來簽下金塊隊的奪冠功臣布朗（Bruce Brown），或者是密爾瓦基公鹿隊的中鋒羅培茲（Brook Lopez）。

除了直接將全額中產都砸在一個人身上，湖人也有可能將該中產拆成數筆合約，追逐上季在湖人打得不錯的施洛德（Dennis Schroder），剛被快艇裁掉的E.戈登（Eric Gordon）也可能成為目標。

不過也有消息指出，在自由市場開啟後，湖人也有可能把班巴與畢斯利兩人，或者其中一人給簽回來，預計會是與先前不同的合約結構。

班巴在透過交易來湖人後只打了9場，平均3.7分、4.6籃板，但後續因為腳踝受傷缺席。畢斯利在26場湖人的例行賽場軍可以拿到11.1分、3.3籃板，可是在季後賽表現相去甚遠，平均只能拿到3.0分，三分命中率也只有26.9%。除了班巴跟畢斯利外，湖人也裁掉哈里森（Shaquille Harrison）。

班巴。（資料照）

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