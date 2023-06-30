MLB》轟破紀錄的男人回來了！ 小葛雷諾再戰全壘打大賽

藍鳥重砲小葛雷諾今年再戰全壘打大賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽即將到來，稍早聯盟除了公佈了本屆的先發，全壘打大賽名單也逐步釋出，藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）正式宣佈參戰。

小葛雷諾在2019年菜鳥球季時參加過全壘打大賽，並且創下了91轟的紀錄，最終在決賽敗給阿隆索（Pete Alonso）拿下亞軍，不過那也是他至今唯一一次的參賽紀錄，接著幾年都缺席全壘打大賽。

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小葛雷諾回歸全壘打大賽，不僅是回應了球迷的期許，他表示家人的期望也是讓他決定再度參賽的原因，「我的家人過去3年都想要我參賽，然後他們今年又問了一次，所以我想說『好吧，既然你們都想看我打，那我今年就去打吧』。」

大聯盟官網撰文指出，總教練施奈德（John Schneider）今年比賽同意擔任小葛雷諾的餵球投手，也是讓他點頭參賽的原因之一，回顧2019年當時就是由施奈德餵球，而同時施奈德也是小葛雷諾2A時期的教練，師徒兩人再度聯手叩關全壘打大賽。

前兩年共繳出80轟的小葛雷諾，本季並未展現出重砲本色，今日賽前出賽78場僅有11轟。對於今年的全壘打大賽，小葛雷諾表示他沒有任何計畫，就是來把球轟出大牆、好好享受比賽就對了。

目前除了小葛雷諾外，水手隊的「J-Rod」J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）也確定參賽，其餘名單會在日後陸續公佈。

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