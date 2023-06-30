NBA》厄文傳將與太陽碰面！ 美媒爆料8屆全明星可能下家

太陽被爆料將與厄文會面。（圖片取自Suns Are Better推特）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場即將開跑，近日獨行俠厄文（Kyrie Irving）傳出他將在近期與數支球隊會面，其中竟包含已經網羅三巨頭的鳳凰城太陽隊。

根據《Bleacher Report》記者海耶斯（Chris Haynes）透露，在自由市場開啟後，厄文預計將會與太陽以及獨行俠，還有其他球隊碰面，該會議可能將在洛杉磯舉行，而火箭也可能會尋求與他會面的機會。

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不過以現實層面上來講，太陽幾乎沒有辦法網羅厄文，因為他們已經有杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）以及畢爾（Bradley Beal）三名高薪巨頭，如果透過先簽後換的方式，他們將會觸發第一條薪資上限，預計是1.72億美元，這將使太陽無法使用1240萬的全額中產特例，以及500萬美元的迷你中產特例。

海耶斯表示，獨行俠現在還是最有可能續約厄文的球隊，他們也想要早點將他給續約來決定接下來在自由市場上的操盤。厄文最高有機會獲得一張5年2.72億美元的合約。

不過鳳凰城當地記者John Gambadoro引述海伊斯的消息指出，太陽根本不會與厄文會面，「這太荒謬。」

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