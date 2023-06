MLB》轟不停！大谷6月狂敲14轟寫紀錄 天使教頭點出關鍵

大谷翔平。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天擊出兩分砲,本季第29轟出爐,但天使隊最後以7比9不敵白襪。「打者翔平」在6月份狂敲14轟創下天使隊史紀錄、同時也是旅美日本選手單月最多轟紀錄。天使教頭奈文(Phil Nevin)認為,這是大谷研究對方投球策略的結果。

大谷翔平今天在第9局逮中白襪後援投手葛雷夫曼(Kendall Graveman)一顆86.9英哩的滑球,擊出中、左外野的兩分砲,這一轟的飛行距離有438英呎(約133.5公尺)。

談到大谷的全壘打,奈文表示,「那是一顆不錯的外角球,他每天都令人讚嘆,觀看他的比賽很有趣。」

大谷此戰開轟的球種是滑球,是他在今年賽季早期一直苦於面對的球種。奈文說明,「這就是我們先前談過,他在幾周前或一個月前面對有些困難的球種,但他正在理解並研究對方投手對他的策略。那是一顆非常好的外角球,他就是把球打到另一邊。」

「打者翔平」在6月份大爆發,單月狂敲14轟、進帳28分打點,單月的整體攻擊指數(OPS)高達1.415。大谷以29轟獨居全壘打王,並以66分打點和遊騎兵賈西亞(Adolis Garcia)並列大聯盟打點王。

