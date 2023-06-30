MLB》問天！前7局讓對手0安 紅襪貝洛優質好投卻無奈吞敗

紅襪24歲投手貝洛。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪24歲投手貝洛（Brayan Bello）今天先發前7局沒有讓對手敲安，第8局續投被連敲2安後退場，但隊友登板卻放火，讓貝洛帳面上7局失1分。紅襪最後在主場以0比2遭馬林魚完封。

貝洛此戰先發前7局中，只有在第2局紅襪一壘手透納（Justin Turner）發生守備失誤、以及第3局投出保送，讓對手上到壘包，沒有被對手擊出安打。貝洛續投第8局，連續被敲2安後，被換下場，由馬丁（Chris Martin）接替投球。但馬丁一上來就被馬林魚打者柏提（Jon Berti）擊出帶有1分打點的安打，讓馬林魚突破0比0的平手僵局。

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馬林魚打線在第9局靠奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的陽春砲添加保險分，最後以2比0完封對手。紅襪隊全場僅敲4支安打，都是短程的一壘安打；紅襪日籍好手吉田正尚此役3支0，賽後打擊率為2成94。

紅襪24歲投手貝洛。（歐新社）

貝洛今天帳面上7局投球，被敲2安失掉1分，送出5次三振、1次保送，吞本季第5敗，賽後防禦率為3.08；馬林魚魯薩多（Jesus Luzardo）主投6.1局賞9次三振，沒有失分，無關勝敗。納爾迪（Andrew Nardi）後援0.2局無失分，摘得本季第6勝。

紅襪隊吞下近7戰第6敗，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，「有些日子你會得分、有些則是會失分，而今天我們投球表現不錯，但我們沒有打擊。」

此外，目前仍是大聯盟打擊王的馬林魚阿拉耶茲（Luis Arraez），今天3支0，賽後打擊率降至3成92。

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