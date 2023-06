MLB》比完全比賽更罕見！ 守護者主砲寫史上第8人紀錄（影音）

拉米瑞茲在延長賽盜本壘成功,成為史上第8人。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕昨天洋基投手赫曼(Domingo German)投出大聯盟史上第24場完全比賽,而守護者今天在延長賽以3:4不敵皇家,陣中主砲拉米瑞茲(Jose Ramirez)在延長賽盜本壘成功,寫下比完全比賽更罕見的史上第8人紀錄。

守護者在本場比賽第5局靠拉米瑞茲的高飛犧牲打與貝爾(Josh Bell)的適時安打先下2分,主場皇家在8下才靠著奧利瓦雷斯(Edward Olivares)的高飛犧牲打,以及普拉托(Nick Pratto)的適時安打將比數追平,兩隊鏖戰至延長賽。

請繼續往下閱讀...

延長賽10上,拉米瑞茲擔任二壘跑者,他在首棒打者奈勒(Josh Naylor)滾地出局時跑上三壘,2出局輪吉梅涅茲(Andres Gimenez)打擊,拉米瑞茲在球數2好0壞時,抓準查普曼(Aroldis Chapman)啟動的空檔,一溜煙盜向本壘,雖然一開始被判出局,但經過重播輔助判決後確定安全上壘,他也順利跑回超前分。可惜10下皇家靠著費爾明(Freddy Fermin)2分打點再見二壘安打收下勝利,拉米瑞茲的超人跑壘未能幫助球隊獲勝。

José Ramírez is just the 8th player in AL/NL history to steal home in extra innings. (MLB X @ZipRecruiter ) pic.twitter.com/lJHtGJtNqt

拉米瑞茲成為2019年6月15日的馬丁(Leonys Martin)對陣老虎後,第一位盜本壘的守護者球員,同時他更是國、美聯史上第8位在延長賽盜本壘的球員,也是皇家主場第三人。

賽後拉米瑞茲表示,他觀察查普曼投球時抬腿的速度很慢,而且左投在啟動投球時是背對三壘跑者的,他表示在1出局後就盜本壘的念頭就在他腦海裡發生,而最終在2出局時他成功完成這項驚人的壯舉。「知道下個半局我們將會在一開始就面對二壘跑者有人的情況,而我也知道當時是2出局,而且是左打面對查普曼,他真的很難打。所以我就想冒險一試。」

There is nothing José Ramírez can't do.



This slide is just...#ForTheLand pic.twitter.com/xmvQrQ4e2c