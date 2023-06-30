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MLB》比完全比賽更罕見！ 守護者主砲寫史上第8人紀錄（影音）

2023/06/30 10:23

拉米瑞茲在延長賽盜本壘成功，成為史上第8人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天洋基投手赫曼（Domingo German）投出大聯盟史上第24場完全比賽，而守護者今天在延長賽以3：4不敵皇家，陣中主砲拉米瑞茲（Jose Ramirez）在延長賽盜本壘成功，寫下比完全比賽更罕見的史上第8人紀錄。

守護者在本場比賽第5局靠拉米瑞茲的高飛犧牲打與貝爾（Josh Bell）的適時安打先下2分，主場皇家在8下才靠著奧利瓦雷斯（Edward Olivares）的高飛犧牲打，以及普拉托（Nick Pratto）的適時安打將比數追平，兩隊鏖戰至延長賽。

延長賽10上，拉米瑞茲擔任二壘跑者，他在首棒打者奈勒（Josh Naylor）滾地出局時跑上三壘，2出局輪吉梅涅茲（Andres Gimenez）打擊，拉米瑞茲在球數2好0壞時，抓準查普曼（Aroldis Chapman）啟動的空檔，一溜煙盜向本壘，雖然一開始被判出局，但經過重播輔助判決後確定安全上壘，他也順利跑回超前分。可惜10下皇家靠著費爾明（Freddy Fermin）2分打點再見二壘安打收下勝利，拉米瑞茲的超人跑壘未能幫助球隊獲勝。

拉米瑞茲成為2019年6月15日的馬丁（Leonys Martin）對陣老虎後，第一位盜本壘的守護者球員，同時他更是國、美聯史上第8位在延長賽盜本壘的球員，也是皇家主場第三人。

賽後拉米瑞茲表示，他觀察查普曼投球時抬腿的速度很慢，而且左投在啟動投球時是背對三壘跑者的，他表示在1出局後就盜本壘的念頭就在他腦海裡發生，而最終在2出局時他成功完成這項驚人的壯舉。「知道下個半局我們將會在一開始就面對二壘跑者有人的情況，而我也知道當時是2出局，而且是左打面對查普曼，他真的很難打。所以我就想冒險一試。」

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