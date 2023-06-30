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MLB》克蕭左肩發炎恐跳過一次先發 道奇教頭：我們有B或C計畫

2023/06/30 11:33

克蕭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）在日前和洛磯之戰提早退場，經檢查是左肩發炎，他不確定下週能否如期先發，有可能會延後登板。但道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）今天則說，考慮讓克蕭跳過一次先發。

克蕭在本月27日先發面對洛磯，他主投6局用79球，僅被敲1安，第7局就被換下場，道奇最後仍以5比0贏球。

克蕭今天表示，當時在那場比賽，第6局時肩膀有些不適，所以就退場。他說自己將在未來幾天內停止丟球，並提到自己下一場的先發時間可能會延後，以便有更多的恢復時間。

「所以在某種程度上，我對此保持樂觀態度，希望不要錯過一場先發。」克蕭目前以防禦率2.55、單季105次三振居道奇全隊之冠。他指出，「隨著明星賽的到來，我們有一些時間可以調整，所以我們會看看狀況，但目前來說，我還在處於每日觀察的狀態。」

羅伯斯仍預計讓克蕭在下週一登板，但如果他還沒有準備好，就會跳過一次先發，「我們不會讓他冒險。」羅伯斯說明，如果克蕭需要更多恢復時間，會讓他直接跳過先發，而不是延後幾天登板，以便保持先發輪值的調度。

「對我來說，現在更重要是你能否在週一先發，如果你不行，我們會選擇B計畫或C計畫。」羅伯斯說道。

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