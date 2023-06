MLB》冰雹推滿球場宛如仙境 洛磯、道奇之戰延後近2小時才開打

丹佛下起冰雹,讓洛磯道奇之戰延後開打。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洛磯今日在主場迎戰道奇,展開3連戰的最後一戰,不過由於賽前丹佛當地下起大冰雹,洛磯主場積滿冰雹,讓原定比賽開打的時間,延後了將近兩個小時。

丹佛6月底下起了大冰雹,在洛磯主場堆積了約有2英尺高,包含場內、休息室等,都推滿了厚厚的冰雹,儘管整理場地讓比賽延後開打,不過也讓球場宛如仙境,球員也玩了起來,洛磯捕手狄亞茲(Elias Diaz)就被拍到整個人躺在冰雹上,當地媒體還開玩笑稱他「不是雪天使,是冰雹天使」。

而在經過整理後,這場洛磯、道奇之戰已經於台灣時間早上10點30分開打,比原定的8點40分晚了約兩個小時,洛磯派出安德森(Chase Anderson)擔任先發投手,道奇則是派出斯漢(Emmet Sheehan)主投。

Snow angel? Nope! That's a hail angel



Colorado Rockies' catcher Elias Díaz is taking advantage of the current conditions at Coors Field. #cowx



: @KelsWingert



Latest weather conditions: https://t.co/e39YenksFf pic.twitter.com/PWAzdud62x