MLB》冰雹推滿球場宛如仙境 洛磯、道奇之戰延後近2小時才開打

丹佛下起冰雹，讓洛磯道奇之戰延後開打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今日在主場迎戰道奇，展開3連戰的最後一戰，不過由於賽前丹佛當地下起大冰雹，洛磯主場積滿冰雹，讓原定比賽開打的時間，延後了將近兩個小時。

丹佛6月底下起了大冰雹，在洛磯主場堆積了約有2英尺高，包含場內、休息室等，都推滿了厚厚的冰雹，儘管整理場地讓比賽延後開打，不過也讓球場宛如仙境，球員也玩了起來，洛磯捕手狄亞茲（Elias Diaz）就被拍到整個人躺在冰雹上，當地媒體還開玩笑稱他「不是雪天使，是冰雹天使」。

請繼續往下閱讀...

而在經過整理後，這場洛磯、道奇之戰已經於台灣時間早上10點30分開打，比原定的8點40分晚了約兩個小時，洛磯派出安德森（Chase Anderson）擔任先發投手，道奇則是派出斯漢（Emmet Sheehan）主投。

Snow angel? Nope! That's a hail angel



Colorado Rockies' catcher Elias Díaz is taking advantage of the current conditions at Coors Field. #cowx



: @KelsWingert



Latest weather conditions: https://t.co/e39YenksFf pic.twitter.com/PWAzdud62x — Denver7 News （@DenverChannel） June 29, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法