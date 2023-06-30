晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》薪水大盜！ 日本火腿釋出一軍0出賽、爽領2.9億的甘特

2023/06/30 11:05

甘特。（資料照，產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天宣布釋出兩名洋投，其中一人是去年簽下2.4億日圓合約卻一場未投，今年以5000萬日圓續約後同樣也沒有登上一軍的甘特（John Gant）。

甘特曾在大聯盟效力過6年，留下24勝26敗、28中繼3救援，防禦率3.89的成績。甘特在2021年12月被火腿以2.4億日圓合約簽下，當時監督新庄剛志就曾表示，「他真的要來我們球隊嗎？很強的投手耶！」

然而在來到日本後甘特便不斷受傷，第一年因為右手肘韌帶傷勢問題持續進行調整，完全沒有在一軍登板的紀錄，但火腿依舊將他給簽回來，推定年薪5000萬日圓，但今年球季甘特依舊一場比賽都沒有在一軍出賽。

本季甘特在二軍僅有3場出賽，拿下0勝2敗，雖然K/9值高達10.24，但BB/9值是更嚇人的13.96，9.2局投球送出11次三振、15次四壞保送，被打9支安打失掉9分（7分自責分），防禦率高達6.52。

除了甘特以外，火腿也釋出另一名洋投梅內斯（Conner Menez），本賽季梅內斯在火腿一軍出賽12場，主投25.2局被打24支安打，防禦率3.16，比去年15場登板，主投25局，防禦率1.08的表現還要差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。