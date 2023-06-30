日職》薪水大盜！ 日本火腿釋出一軍0出賽、爽領2.9億的甘特

甘特。（資料照，產經新聞）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天宣布釋出兩名洋投，其中一人是去年簽下2.4億日圓合約卻一場未投，今年以5000萬日圓續約後同樣也沒有登上一軍的甘特（John Gant）。

甘特曾在大聯盟效力過6年，留下24勝26敗、28中繼3救援，防禦率3.89的成績。甘特在2021年12月被火腿以2.4億日圓合約簽下，當時監督新庄剛志就曾表示，「他真的要來我們球隊嗎？很強的投手耶！」

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然而在來到日本後甘特便不斷受傷，第一年因為右手肘韌帶傷勢問題持續進行調整，完全沒有在一軍登板的紀錄，但火腿依舊將他給簽回來，推定年薪5000萬日圓，但今年球季甘特依舊一場比賽都沒有在一軍出賽。

本季甘特在二軍僅有3場出賽，拿下0勝2敗，雖然K/9值高達10.24，但BB/9值是更嚇人的13.96，9.2局投球送出11次三振、15次四壞保送，被打9支安打失掉9分（7分自責分），防禦率高達6.52。

除了甘特以外，火腿也釋出另一名洋投梅內斯（Conner Menez），本賽季梅內斯在火腿一軍出賽12場，主投25.2局被打24支安打，防禦率3.16，比去年15場登板，主投25局，防禦率1.08的表現還要差。

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