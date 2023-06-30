自由車》96自由車聯賽武嶺站明登場 李廷威拚佳績

96自由車聯賽競爭激烈，本次武嶺站更吸引破百名車友參賽。（96聯賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕全台最高級別的積分聯賽96自由車聯賽第四站—NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺站，將在本週六（7月1日）點燃戰火，共吸引破2500人報名參加，且競賽組人數逼近500人，寫下新里程碑，其中菁英男子組競爭格外激烈，目前囊括總名第一橘衫和登山王紅點衫的李廷威，預計將成為各車手鎖定的頭號目標。

武嶺站全程約55公里且路線多半在中高海拔山區，沿途經台14線、霧社、清境、翠峰、鳶峰、昆陽，終點設置台14甲線31.3K海拔3275公尺的合歡山武嶺停車場。

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由知名自行車通路品牌「96自転車」發起，聯合台灣自由車運動協會與地方政府、企業共同舉辦的自由車聯賽，安全與優質的賽事除在國內廣受好評。武嶺為台灣景觀公路最高點，活動沿線景緻秀麗，須在7小時內完騎認證，是高難度的體耐力大挑戰。本屆除了台灣車友外，還有來自17國近百名外籍車友報名參賽，盛況空前。

經過前三站的競輪，捷安特哥倫布車隊車手李廷威成為最大贏家，目前保有兩件領騎衫，但追兵來勢洶洶，Bryton車隊本站派出六名車手參賽，其中包括環台賽國手盧紹軒、吳之皓、陳建良和蘇宇銘，預料將會是一場精采的大戰。

李廷威本季狀況奇佳，尤其爬坡賽事表現亮眼，96聯賽塔塔加站拿下單站冠軍，上週又在KOM夏季登山王賽事奪冠，也讓他信心滿滿。李廷威說，「就算Bryton全員到齊，我也無所畏懼，反而是很興奮能與登山好手盧紹軒、吳之皓一較高下。」

KOM夏季登山王屬於東進武嶺賽事，李廷威用平均280瓦的高強度表現完賽，他希望本次96聯賽武嶺站能在2小時40分左右騎完，目標就是要保住總冠軍橘衫。

Bryton車隊蘇宇銘也是本站冠軍熱門之一，上週他在KOM夏季登山王賽事拿下第三名，本次有了隊友的支援，有望挑戰個人在96聯賽的第一冠。蘇宇銘表示，「今年增加了很多爬坡訓練，感覺漸入佳境；本賽事平均坡度約在6至7度，上場耐力的考驗。」

96聯賽為了帶動台灣自行車的風氣，比照UCI規格設立各分組獎金外，攜手國際品牌冠名贊助榮譽衫包括【冠軍 FULCRUM 橘衫】、【登山王 Mercedes-Benz 紅點衫】、【衝刺王 BRYTON 藍衫】和【新人王 Sweet Protection 白衫】。

其中象徵征服巔峰的紅點衫，今年則首次由台灣賓士冠名贊助，各大車隊菁英選手傾巢而出，誰能在武嶺拿下登山王 Mercedes-Benz 紅點衫的最高榮耀，也成為賽事焦點之一。目前登山積分領先者李廷威本場比賽將著橘衫出賽，武嶺站會由前勁車隊黃冠霖代穿。

菁英男子組競爭格外激烈，目前囊括總名第一橘衫和登山王紅點衫的李廷威。（96聯賽提供）

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