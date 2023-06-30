日職》明星賽一隊10人都是阪神、9個位置全霸榜 讓日球迷們大傻眼

阪神虎隊。（產經體育提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年的日職明星賽球迷票選最終結果，阪神虎一共有10名選手入選明星賽，其中有9個位置都是票選第一。《產經新聞》報導，這也引起許多日本球迷正反兩方的討論，「畢竟是人氣投票，沒有違反規則」、「是否要改變一下球迷投票的規則」。

阪神虎本季共有10名球員入選明星賽，包含先發投手村上頌樹、中繼投手岩崎優、終結者湯淺京己、捕手梅野隆太郎、一壘手大山悠輔、二壘手中野拓夢、三壘手佐藤輝明、游擊手木浪聖也，還有外野手近本光司和紐斯（Sheldon Neuse）。

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其中，近本光司以76萬9587票居中央聯盟人氣王。而湯淺京己和佐藤輝明雖然都入選明星賽，但兩人近況不佳都被降至二軍調整。

包含投手在內，央聯明星隊一共有9個位置都是阪神虎球員拿到最多票，外野3人中也有2人是虎軍球員，只有1人是效力廣島鯉魚的外野手秋山翔吾，他拿到64萬4150票是央聯外野手第二高票。

紐斯本季出賽67場，交出4轟、27分打點，打擊率為2成35，仍獲得43萬8204票是央聯外野手第三高票。

《產經新聞》報導，同一球團在所有位置都是票選第一，這是自1978年的日本火腿、1983年的讀賣巨人之後，史上第三次出現這樣的狀況，距離前一次已經是40年前的時候；此外，阪神虎共10人入選明星賽，超越2003年的9人，成為史上最多的一次。

阪神虎目前以40勝28敗2和，暫居中央聯盟第一，領先第二名的橫濱DeNA有1.5場的勝差。

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