MLB》薛哲6局好投無用 大都會一個月都沒有贏得系列賽

大都會塞揚強投薛哲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大都會塞揚強投薛哲（Max Scherzer）今天主投6局失2分，仍無法幫助球隊止敗，大都會最後以2比3不敵釀酒人，這次的4連戰吞下3敗。大都會自5月30日之後，都沒有贏得任何一個系列賽。

大都會貝提（Brett Baty）、尼莫（Brandon Nimmo）今天各敲一發陽春砲，加上大都會塞揚強投薛哲（Max Scherzer）前5局0失分好投，讓大都會一度以2比0領先。但6局上薛哲被釀酒人卡拉提尼（Victor Caratini）擊出追平兩分砲，這也讓薛哲投完6局就退場。第7局釀酒人安德森（Brian Anderson）擊出高飛犧牲打拿到超前分。

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大都會9局下有著滿壘2出局的得分機會，但馬堤（Starling Marte）被釀酒人終結者D.威廉斯（Devin Williams）飆再見三振，讓大都會吞下敗仗。本季團隊薪資高達3.5億美元的大都會，今年卻只打出36勝45敗，過去24場輸掉18場。

薛哲今主投6局用102球賞9次三振，失掉2分，無關勝敗，賽後防禦率為3.87。他表示，「任何時候只輸1分，你總是會想自己能做什麼來防止讓對方再拿1分。很不幸，那支球全壘打在某種程度上改變了比賽。」

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