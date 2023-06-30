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中職》重磅主題日登場！味全龍攜手超人氣動漫「咒術迴戰」

2023/06/30 14:05

今年龍隊首度規劃雙人組合公仔。（味全龍提供）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍今年上半季系列主題日獲得廣大迴響，下半年龍隊一口氣在天母主場打造了七大主題活動搶攻球迷目光！包含重現三連霸球衣的「美好食光復古日」、別具意義的徐總紀念日「Forever85」、日本不二家跨界合作「龍粉知己女孩日」，以及首度於中職登場的超人氣動漫「咒術迴戰」等強打主題將陪伴球迷至季末，並於7/5、7/6分別開放季票與狂龍軍主卡會員優先購票，7/7全面開賣，此外週間買一送一優惠也將持續推出，提供球迷平日更超值的購票選擇。

龍隊將於7/15、7/16兩日推出「美好食光復古日」，味全龍三連霸球衣經典重現！龍隊全員齊換經典戰袍，賽前則有傳奇球星簽名會、並由金曲藝人帶來美好食光復古演唱，進場還能獲得限量復古球衣造型提袋，滿滿情懷活動龍迷們千萬別錯過。8/5、8/6登場的「交通安全親子日」是由龍隊與臺北市交通局攜手合作，為親子球迷打造寓教於樂的交通安全主題派對，並於週末兩日推出救援小英雄波力見面會，以及白爛貓主題限定球衣及聯名商品，歡迎大小朋友盡情來玩耍。

8/18、8/25接連兩週「搖頭公仔之夜」嗨翻球場，原汁原味美式搖頭公仔，細緻擬真做工再次引爆夢幻逸品收藏熱，今年龍隊首度規劃雙人組合公仔，包含8/18的「吉力吉撈.鞏冠」以及8/25的「拿莫.伊漾」搖頭公仔，滿足球迷一次把吉拿棒通通帶回家的心願。緊接8/26迎來意義深遠的「Forever85」主題日，棒球魔術師徐生明是中華職棒首位獲得3連霸的總教練，更是味全龍隊史上、首度永久退休球衣背號的傳奇，龍隊全員將於當天穿上85號球衣，與全場球迷共同紀念永恆的徐總精神。

8/27「龍獅棒籃主題日」天母登場！繼五龍五獅後，龍隊與PLG職籃新竹攻城獅再度聯手，期盼透過棒籃合作，提升職業運動觀賽風氣，當日攻城獅球員也將蒞臨天母球場舉辦見面會，邀請龍迷、獅迷進場同樂。每年一度專屬女孩們的粉紅棒球約會，9/16、9/17「龍粉知己女孩日」今年不僅將有第三代的女孩主題球衣，更特別與日本知名品牌不二家跨界合作，超Q的Peko醬為主題日帶來無限甜蜜滋味。而日本超人氣動漫「咒術迴戰」將於10/8、10/9季末壓軸推出敬請粉絲期待。

平日門票優惠資訊（僅限線上預購票，現場無此優惠）

Dragons × Taipei 週間優惠買一送一

龍隊今年球季在天母主場推出系列在地優惠，提供台北市民、學生、女性及家庭球迷享有平日購票買一送一的超值方案。

平日每週二 學生之夜套票

就讀各級學校學生2人同行，享天母內野買一送一套票優惠（觀賽當日2人均需出示學生證件，核對資格後始可進場）

平日每週三 閨密之夜套票

女性球迷2人同行，享天母內野買一送一套票優惠（觀賽當日2人均需符合資格始可進場）

平日每週四 市民之夜套票

設籍台北市之市民朋友2人同行，享天母內野買一送一套票優惠（觀賽當日2人均需出示身分證件，核對資格後始可進場）

平日每週五 家庭之夜套票

設籍台北市之家庭親友4人同行，享天母內野買二送二套票優惠（觀賽當日需至少由1人出示身分證件，核對資格後始可進場）

味全龍在2023下半年主題日。（味全龍提供）

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