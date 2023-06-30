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中職》兄弟下半季主題日出爐！ 涼水祭2.0全新面貌降臨

2023/06/30 14:09

中信兄弟2023下半季主題日宣傳圖。（中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今日（30日）公佈下半季主場售票資訊，下半季主場賽事將於7/14開戰！主題日將由7/22（六）-7/23（日）球迷敲碗已久的涼水祭「Poki棒棒冰 Aqua Planet」打頭陣，於臺中洲際棒球場打造動感水世界！7/25（二）-7/27（四）移師至台東棒球場，進行睽違已久的台東主場三連戰。

此次售票開放7/14（五）-10/15（日）中信兄弟主場賽事門票販售，將於7/3（一）中午12:30－17:00開放2023洲際季票會員，7/3（一）18:00－7/4（二）09:00開放2023猛象會員、艾樂粉會員，7/4（二）10:00－14:00開放親子象會員，7/4（二）15:00－19:00開放2023享象悠遊卡，7/4（二）20:00－23:59開中信兄弟聯名卡（邀約制）於中信兄弟售票網、售票APP優先購票，7/5（三）12:30於中信兄弟售票網、售票APP及7-11 ibon售票機台全面開放購票。

7/22-7/23為涼水主題日Poki棒棒冰 Aqua Planet，內野下層除本後AB區以外皆為潑水區，購買時請留意。8/26-8/27「龍角散草本喉糖 勁歌金曲K歌榜」及9/29-9/30「與小兔一起應援～少女的棒球派對！」均為加價主題日，僅會員折價50元，其餘售票優惠皆不提供折扣，詳情請參考活動票價。

⚾️2023中信兄弟下半季主題日⚾️

【7/22（六）-7/23（日）　Poki棒棒冰 Aqua Planet】

夏日來臨我知道你們在期待什麼！涼水祭2.0全新風貌降臨洲際！除了玩水設施、水槍水柱那是必需的，今年更要給各位滿滿嗨炸的動感音樂！Aqua Planet 濕身派對即將開啟，帶上你的玩水行頭跟我們一起潑起來跳起來！

*本活動為涼水主題日，購票時請留意乾溼區域如下：

乾區：內野本後A-B區、內野上層、外野全區

濕區：內野下層C-K區

【8/13（六）-8/14（日）　AORUS Game Day】

充滿驚奇和刺激的闖關遊戲世界，展現你的智慧、速度和運氣！ 用科技挑戰極限、探索未來、突破關卡！攜手 AORUS 的「玩」勝精神，場上球員奮力「取」勝，場下球迷奮力「玩」勝！準備好接受關主的挑戰嗎？只有堅持到最後的人 才有機會獲得最終的勝利！

【8/26（六）-8/27（日）　龍角散草本喉糖 勁歌金曲K歌榜】

835號大包廂再次開張！依照慣例準備好喉糖，因為我們將帶來那些在包廂唱了又唱的經典金曲。週六歡迎脫掉包袱和我們大聲唱出，那些從少年時就一路陪伴你到凌晨的歌曲。週日當然不能錯過第十屆的「我不是歌手」，今年的比賽有沒有好想好想誰參加呢？留言告訴我們吧！

【9/9（六）-9/10（日）　爪爪村莊寵物日】

大家敲碗的寵物日終於來了！「爪爪村莊寵物日」將與LINE人氣貼圖「反應過激的貓」聯名合作卡哇伊登場！主題日兩日寵物進場，請於「中信兄弟購票網－汪喵區」直接購買門票，汪汪區域：一壘側J、K區、喵喵區：三壘側K區，門票每張450元皆包含一位主人與一個寵物座位，不提供任何門票折扣、無身障購票、無法與門票優惠合併使用。兩日入場的毛小孩重量限30公斤以下，於限定區域之外皆不可落地，並需行走於汪喵專屬通道及特定區域，也請務必使用牽繩牽住毛小孩。由於球場天氣炎熱與現場聲音較大，請評估毛小孩的身心狀況再進行購票。各項規範若有違反之情事，中信兄弟球團有權拒絕球迷與毛小孩入場，謝謝配合！

【9/29（五）-9/30（六）　與小兔一起應援～少女的棒球派對！】

9/29-9/30女孩們的最愛!中信兄弟下半季壓軸女孩主題日「與小兔一起應援~少女的棒球派對！」，邀請到劇場版「美少女戰士 Cosmos」的月野兔、水野亞美、火野麗、木野真琴、愛野美奈子穿上中信兄弟的主場球衣，來到臺中洲際棒球場為中信兄弟應援!現場還會推出一系列限量聯名商品，一起帶上最期待的心情，與小兔和伙伴們一起體驗最hito的台式棒球應援！

中信兄弟主題日特殊票價表。（中信兄弟提供）

中信兄弟主場賽事優先購票順序。（中信兄弟提供）

中信兄弟0722-0723主題日注意事項。（中信兄弟提供）

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