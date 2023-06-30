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亞洲盃女籃》遭黎巴嫩逆轉 台灣隊4戰全敗拿第8名為史上最差

2023/06/30 14:41

台灣女籃不敵黎巴嫩。（圖片取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在亞洲盃女籃7、8名排名賽，和黎巴嫩鏖戰到最後關頭，即便後衛陳孟欣在終場前12秒命中追平三分球，卻沒能擋下對方最後一波進攻，最終以73：75飲恨，以第8名作收，寫下史上最差成績。

台灣女籃在今年亞洲盃預賽表現不理想，接連輸給日本、澳洲以及菲律賓，不只無法爭取前進4強門票，還直接落入7、8名排名賽。今天台灣隊和同樣3連敗墊底的黎巴嫩進行第7名保級戰，落敗方將降至亞洲盃二級賽事，且必須在二級賽事奪冠，才有機會重返一級。

台灣隊今天開局進攻多點開花，林育庭、黃鈴娟接連命中三分球，一度取得21：10領先，不過第二節黎巴嫩急起直追，費雅德（Daniella Fayad）上半場結束前8秒上籃加上罰球命中，一舉扳平，上半場打完戰成38：38平手。

台灣隊上半場以黃鈴娟拿下11分最高，陳薇安10分次之，黎巴嫩巴蒂絲提拿下10分全隊最高。

易籃後台灣隊陷入苦戰，不只被超前，第4節遭艾爾哈希妮（Rana Elhusseini）命中三分球，一度陷入雙位數落後。不過，台灣隊在陳薇安、林育庭接力得分之下再度回到比賽，終場前2分05秒黃鈴娟飆進三分球，雙方僅剩2分差，陳薇安接力轟進三分彈助隊超前。

只是黎巴嫩很快反擊，再度取得領先，關鍵時刻鄭伊秀兩罰盡墨，台灣隊陷入落後，隨後陳薇安放進兩分，雙方剩1分差。終場前19秒，台灣隊採取犯規戰術，陳孟欣把握外線機會命中追平三分球，卻遭黎巴嫩艾可（Rebecca Akl）投進致勝一擊，無緣勝利。

台灣隊陳薇安繳出全隊最高25分，黃鈴娟14分次之：黎巴嫩艾可繳出全隊最高27分。

黎巴嫩逆轉台灣女籃。（圖片取自FIBA官網）

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