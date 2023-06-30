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MLB》抽中大谷翔平稀有簽名卡 法國國腳「小王子」驚呆了（影音）

2023/06/30 15:18

葛里茲曼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕法國國腳「小王子」葛里茲曼（Antoine Griezmann）今天在自己的推特上張貼一則影片，內容是自己露出相當不敢置信的樣子，並在影片最後揭曉，原來是因為他抽到大谷翔平價值不斐的簽名卡。

大谷翔平在今年無疑是全大聯盟最強球員，他在打擊區上敲出29轟暫居全壘打王，打進66分打點與遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）並列第一，投手丘上他被對手打擊率僅1成80，是全大聯盟最低的，127次三振則排在美聯第二，大聯盟第三，投、打兩端都宰制對手的表現讓他無疑是目前美聯MVP的領跑者，他也在明星賽獲得美聯最高票，成為明星賽先發指定打擊。

大谷翔平。（今日美國）

葛里茲曼在影片當中秀出不可置信的表情，並左手掩頭踱步，後續他向女兒露出相當高興的神情，並在影片最後秀出他手上拿著的卡片，是大谷翔平的簽名卡。

細看該張卡片，是2023年由Topps公司出的棒球檔案現役球員系列卡，該系列卡款的特色在於會收集過往各式系列的普卡，並重新請球員簽名後，再蓋上Archives Signature發行年度的戳章，因此這系列所有的卡都是卡面簽，同時卡公司還會將卡片全部都用磁鐵殼封裝，一盒一張卡。

葛里茲曼所抽中的這張大谷翔平簽名卡，不僅是限量1/1，同時該張卡還是於大谷翔平新人年所發行的（可能回收2018年Topps Opening Day的新人卡），因此會有新人年獨有的「RC」標章，所以價值會比同系列也是1/1的簽名卡要再貴上一點，有機會上看6位數台幣。

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