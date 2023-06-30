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亞運》豪華中職組出爐！兄弟統一火球男入列 頂尖打者參戰

2023/06/30 14:50

中信兄弟投手鄭浩均（左）、統一獅古林睿煬（右）。（本報合成照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕棒協今天正式公布參加2022年第19屆中國杭州亞洲運動會棒球項目台灣代表隊24人名單，共邀請包含列管球員在內的17位國內外職業選手參賽，業餘球員則為7位，全力為我國爭取佳績。

中職組有味全龍林凱威；統一獅古林睿煬、林子豪、林安可 ；中信兄弟鄭浩均；富邦悍將戴培峰、申皓瑋 ；樂天桃猿林立。

本屆台灣代表隊組成由教練團參照今年全國甲組成棒春季聯賽成績，遴選出培訓隊成員參加集訓後，為強化代表隊實力，教練團再提出被列管職業球員名單，並經由選訓小組討論同意後向各隊發出邀請參賽通知，最後經協商決定最後參賽名單。

中華棒協特別感謝本屆賽事邀請職業選手參賽時，美國職棒、日本職棒以及國內中華職棒各隊都盡全力協助協會組隊，讓過程順利圓滿，也再次表達感謝之意。

目前台灣培訓隊正在美國北卡羅萊納州與NCAA明星隊進行海外訓練賽，返國後預計在7月25日進行第2階段集訓，職業球員預計9月11日開始陸續向中華隊報到，並在9月24日赴中國杭州進行集訓以及適應場地、氣候，備戰10月1日開始的正式賽。

棒協今天正式公布參加2022年第19屆中國杭州亞洲運動會棒球項目台灣代表隊24人名單。（棒協提供）

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