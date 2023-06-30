體育署》體育外交新頁 署長鄭世忠參與帛琉全國運動會

體育署長鄭世忠（右起）受邀前往帛琉參加該國全運會，並獲帛琉總統惠恕仁接見。（體育署提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕體育署署長鄭世忠應帛琉奧會力邀，前往帛琉參加該國第14屆全國運動會開幕典禮及觀摩各項比賽，獲帛琉總統惠恕仁（H.E. Surangel Whipps Jr.）親自接見，帛琉奧會今年7月間遴派3名射箭選手前來國立體大培訓，備戰2025太平洋迷你運動會，另向國內運動團體及運動旅遊業者招手，歡迎舉辦鐵人三項或公開水域賽事，利用天然美景促進運動觀光效益。

鄭世忠表示，推動與邦交國的運動外交是重要施政目標之一，此行還陸續拜會帛琉教育部部長詹金斯（Dr. Dale Jenkins）、帛琉奧會主席法蘭克（Mr.Frank Kyota）等，雙方達成共識。日前帛琉奧會主席來台參訪，並於5月19日拜會體育署，雙方就帛琉選手來台移地訓練及遴派國內優秀教練赴帛任教等議題深入討論，法蘭克當下邀請鄭世忠前往帛琉參加該國全國運動會，並藉此行實地考察帛琉體育發展現況，以利未來相關交流計畫的推動與執行。帛琉第14屆全國運動會今起至7月9日進行，舉辦田徑、射箭、棒球、籃球、輕艇、柔道、壘球、游泳、桌球、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力及2種密克羅尼西亞傳統運動、1500名選手參賽。

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體育署表示，台帛雙方過去在田徑、棒球、壘球、籃球及排球等運動多有交流，為落實雙方在台帛教練及選手交流的倡議，行前體育署特別洽詢國立體大及台灣體大參與相關訓練計畫的意願，獲兩校積極正面回應，也將此訊息轉知帛方，並全力促成。

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