MLB》太狂了！重砲佛里曼鬼神成績 創道奇隊史第一人壯舉

〔體育中心/綜合報導〕國聯強權道奇今以14:3屠殺洛磯,重砲佛里曼(Freddie Freeman)為球隊打下勝利打點,還締造隊史第一人紀錄。

前3局打完2:3落後的道奇,在4局上半火力大爆發,單局海灌6分,一口氣逆轉戰局,其中佛里曼的適時安打幫助球隊超前比數,最終成為本場比賽勝利打點,道奇前5局就狂攻11分,早早奠定勝基,終場以14:3大勝對手。

請繼續往下閱讀...

道奇打線今日火力全開,團隊狂掃18支安打,佛里曼3打數敲2安,貢獻3分打點、跑回1分,另外有挨1次觸身球,賽後打擊率為3成21。

佛里曼。(美聯社)

《ESPN Stats & Info》指出,自1920年打點正式成為官方紀錄以來,佛里曼成為道奇隊史第一位,能在7月之前繳出至少「100支安打、50分打點、10次盜壘成功」的選手,寫下史詩紀錄。

佛里曼本季已出賽80場,合計318打數敲出102支安打、包括轟出14發全壘打,進帳52分打點,累積10次盜壘成功,打擊三圍.321/.399/.544。

Freddie Freeman knocks in his 50th RBI of the season.



Freeman is the first Dodgers player with 100 hits, 50 RBI & 10 stolen bases before the month of July since RBI was first tracked in 1920. pic.twitter.com/B83E9BSYWQ