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MLB》太狂了！重砲佛里曼鬼神成績 創道奇隊史第一人壯舉

2023/06/30 17:21

〔體育中心／綜合報導〕國聯強權道奇今以14：3屠殺洛磯，重砲佛里曼（Freddie Freeman）為球隊打下勝利打點，還締造隊史第一人紀錄。

前3局打完2：3落後的道奇，在4局上半火力大爆發，單局海灌6分，一口氣逆轉戰局，其中佛里曼的適時安打幫助球隊超前比數，最終成為本場比賽勝利打點，道奇前5局就狂攻11分，早早奠定勝基，終場以14：3大勝對手。

道奇打線今日火力全開，團隊狂掃18支安打，佛里曼3打數敲2安，貢獻3分打點、跑回1分，另外有挨1次觸身球，賽後打擊率為3成21。

佛里曼。（美聯社）

《ESPN Stats & Info》指出，自1920年打點正式成為官方紀錄以來，佛里曼成為道奇隊史第一位，能在7月之前繳出至少「100支安打、50分打點、10次盜壘成功」的選手，寫下史詩紀錄。

佛里曼本季已出賽80場，合計318打數敲出102支安打、包括轟出14發全壘打，進帳52分打點，累積10次盜壘成功，打擊三圍.321/.399/.544。

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