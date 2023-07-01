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光芒雙冠王麥克拉納漢強勢叩關第12勝 今日賽事預告與轉播

2023/07/01 06:55

麥克拉納漢暫居聯盟勝投、防禦率雙冠王。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有滿滿的4場賽事轉播，首先將上演美聯東部內戰，紅襪與藍鳥不約而同地派出王牌派克斯頓（James Paxton）和貝里歐斯（Jose Berrios），究竟紅襪能不能止住最近的5連敗低潮呢？第二場賽事則由巨人強碰大都會，近一個月大都會沒有贏下任何一個系列賽，在7月的新氣象，卡拉斯科（Carlos Carrasco）能否擊敗巨人王牌柯布（Alex Cobb）呢？

而第三場比賽為洋基紅雀之戰，上次先發順利拿下本季首勝的40號強投塞維里諾（Luis Severino），是否可趁著這股氣勢，擊敗利伯拉托（Matthew Liberatore）呢？壓軸的最後一場轉播，是聯盟龍頭光芒將作客水手主場，光芒推出王牌麥克拉納漢（Shane McClanahan）挑戰水手新人右投B.米勒（Bryce Miller），誰能笑到最後呢？喜愛大聯盟的球迷朋友，千萬不要錯過場場精彩的轉播！

中職部分，雖然已經進入消化試合，但富邦悍將仍展現出捍衛主場的決心，推出安得勝力抗樂天小將陳克羿，中職的球迷記得收看轉播囉！

MLB

07:00 紅襪@藍鳥 緯來體育、愛爾達體育1台

07:00 巨人@大都會 ELEVEN1

08:10 洋基@紅雀 愛爾達體育2台

10:00 光芒@水手 華視、緯來體育

中職

17:05 樂天桃猿@富邦悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

日職

13:00 軟銀@西武 ELEVEN2

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