中職》林立期待打亞運 但有個難題得先解決

林立。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕杭州亞運棒球項目今天正式公布24人名單，樂天桃猿僅林立入選，林立打過經典賽和12強賽，曾奪中職年度MVP、打擊、安打、打點和盜壘王，他在這屆亞運國家隊屬頂級球員。

只是，林立因左腳大拇指外翻和扭傷，6月初脫離戰線至今快滿一個月，由於傷勢還沒痊癒，歸隊時間仍遙遙無期，本季他出賽26場，打擊率3成17，外帶4轟、14分打點。

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今天賽前林立進行輕度化訓練和衝刺跑測試，他透露，剛才衝刺還無法全力跑，下半季能否歸隊目前仍是未知數，「我覺得重點還是在於下半季，如果下半季回不來，亞運也不用去打啦。」他強調，很期待去打亞運。

林立表示，他在國家兵役列管名單，這是義務，沒有權利拒絕，現階段只能期待傷勢早日好轉正常出賽，希望趕得上下半季。

杭州亞運國家隊名單華麗，內野手包括李灝宇、鄭宗哲、林子豪，外野手也有林安可和申皓瑋，還有內外野都能守的林子偉，同屬內外野工具人的林立笑說，「大家都很強，如果我去打亞運的話，應該沒有守備位置了吧。」

4月底林立先因手傷下二軍，6月初再因腳傷下二軍，他說，第一個傷已經很擔心了，更何況是第二個傷，不過從中學到一些經驗，如何在拚鬥過程中保持身體健康，這點很重要，「我沒休過這麼久，這次有點出乎意料。」

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