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中職》「亞運算1.5級國際賽事」 彭政閔建議參考南韓組隊模式

2023/06/30 18:32

彭政閔。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今年杭州亞運棒球項目南韓由韓職籌組國家代表隊，韓職聯盟自行設定25歲以下，或職棒4年級生以下的選才門檻，另外使用3張超齡外卡；亞運南韓隊總教練柳仲逸日前受訪時表明，杭州亞運是國家隊世代交替的機會。

亞運南韓隊以韓職年輕選手為主體，包括李政厚和姜白虎都在名單，另3張外卡為高中球員張賢碩，剛退伍的尚武現役軍人球員崔元準，還有26歲左投具昌模。

亞運台灣隊徵召9名旅外和8名中職球員，再搭配7名業餘選手組成，戰力相當堅強，只是南韓以年輕職業好手為主體，日本隊由經驗豐富的社會人球隊選手組軍，都不好對付。

中信兄弟總教練彭政閔表示，亞運是很特別的國際賽事，可以解兵役，比賽也有競爭力，算是「1.5級國際賽事」，這次亞運在大名單有很多中職球員，每隊出幾名球員，經過各方討論之後大家一起配合，希望能為國家打出好成績。

恰總建議，未來亞運國家隊徵召職業球員，或許可以參考南韓組隊模式，例如設定25歲以下球員參賽，如此一來他們可以吸收國際賽經驗，未來也有機會成為一級國際賽事國家隊主力球員，藉亞運賽事磨練，這樣的好處是，不會讓一些年輕好手失去打國際賽成長機會。

恰總說，由於亞運適逢職棒例行賽期間，未來或許職棒賽程可以做調整，甚至停賽一段時間，這些都可以討論。

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