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中職》陳冠宇X陳冠宇四手聯彈 名琴進出場要價超過20萬

2023/06/30 19:39

樂天桃猿左投陳冠宇今天賽前與「鋼琴王子」陳冠宇四手聯彈。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕「鋼琴王子」陳冠宇今天賽前在桃園球場左外野「大樂放鬆區」，與樂天桃猿左投陳冠宇四手聯彈《一閃一閃亮晶晶》，隨後「鋼琴王子」陳冠宇獨自彈奏知名古典樂曲，隨後坐車進入場內開球，由左投陳冠宇蹲捕接球，別開生面。

「鋼琴王子」陳冠宇笑說，他曾在很多地方表演，包括海邊、稻田、森林、山上，在棒球場倒是第一次，非常開心，也感到十分新奇，感謝樂天球團這麼用心，「鋼琴是室內嬌弱的花朵，放在室外，氣溫還會熱漲冷縮，那台鋼琴很重，好幾百公斤。」

樂天桃猿原訂6月16日舉行「響樂趴」，因雨延到今晚表演，樂天領隊浦韋青透露，Steinway & Sons史坦威鋼琴造價400多萬元，進出場都要出動吊車，還要另行組裝，前後總計花了20幾萬元，還要保險費。

左投陳冠宇說，「我有去老師工作室練習1次，今天一開始彈一隻手，後來才彈兩隻手，很緊張，也很怕彈錯，還好有冠宇老師幫我COVER。」

「鋼琴王子」陳冠宇說，第一次跟職棒球員一起彈鋼琴，他表現滿不錯的，陳冠宇是菜市場名，有一年內政部有統計，台灣菜市場名第一名就是陳冠宇，在各行各業都會看到。

彈完鋼琴再坐車進場開球，「鋼琴王子」陳冠宇笑說，投球跟演奏一樣，平常練習都沒有用，正式那一次要好才行，還好今天開球沒有「挖地瓜」 ，還不錯，「剛才我有偷偷問投手陳冠宇，他說不錯、不錯。」

「鋼琴王子」陳冠宇透露，他是運動「肉腳」，不過哥哥很喜歡棒球，如數家珍，他從小練琴，手比較不能碰球類運動，怕受傷，只能游泳，「我會看運動賽事，但不敢碰，都揣摩別人投球的樣子，我哥說，『嗯，就是應該這樣子』，比我想像中進入狀況。」

穿上樂天89號球衣開球，「鋼琴王子」陳冠宇指出，希望自己可以「發很久」。

樂天桃猿左投陳冠宇今天賽前與「鋼琴王子」陳冠宇四手聯彈。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿左投陳冠宇今天賽前與「鋼琴王子」陳冠宇四手聯彈。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿左投陳冠宇今天賽前與「鋼琴王子」陳冠宇四手聯彈。（記者陳志曲攝）

「鋼琴王子」陳冠宇開球。（記者陳志曲攝）

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