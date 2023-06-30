溫網》謝淑薇女雙首戰俄法人馬 吳芳嫺強碰捷克頭號種子大魔王

謝淑薇將與捷克史崔可娃再度合拍參加溫網。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽即將於7月3日開打，本屆台將共4人、3組女雙出擊，各自爭取草地大滿貫佳績，其中謝淑薇首戰俄法人馬，吳芳嫺強碰捷克頭號種子大魔王，至於第12種子詹詠然／詹皓晴則遭遇美國組合。

單、雙打兼具的謝淑薇，溫網女單會外賽壓軸第3輪激戰逾3小時，3盤搶十惜敗給義大利18種子史蒂芬妮（Lucrezia Stefanini），無緣第13度躋全英草地俱樂部會內舞台，最後關頭她還因為左腳趾甲瘀血不適申請傷停，所幸並無大礙，小薇也在臉書粉專向球迷報平安：「賽後趕緊處理一下，一切都很順利，我們下週雙打賽場再見。」小薇休息逾1年半復出，就在法國公開賽女雙勇奪生涯第2冠，氣勢和手感正旺，本屆溫網她將與捷克老戰友史崔可娃（Barbora Strycova）合拍，首戰俄國布林可娃（Anna Blinkova）／ 剛從俄國轉籍法國的格拉切娃（Varvara Gracheva），「台捷聯軍」期許過關斬將，重現2019年封后榮光。經驗豐富的小薇，曾於2013 、2019、2021年3度溫網掄元，而且都配不同搭檔。

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吳芳嫺／愛沙尼亞妮爾（Ingrid Neel）在巴特洪堡女網賽4強止步，接下來溫網她將與中國朱琳重新組軍，初登場就強碰實力堅強的克蕾琪可娃（Barbora Krejcikova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova） ，勢必有番硬仗。至於近來草地賽季陷入低潮的詹詠然／詹皓晴，遭遇美國張笑心（Sophie Chang）／庫莉可芙（Angela Kulikov），詹家姊妹也得爭取開胡晉級32強的機會。

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