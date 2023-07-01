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MLB》6月就選出美聯MVP？大谷翔平二刀流神境界 美媒：已經結束了...

2023/07/01 06:55

大谷翔平。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍球星大谷翔平強投豪打，持續用二刀流威震大聯盟，寫下史詩級賽季，不少美媒認為，今年的美聯MVP已是大谷的囊中物。

「投手大谷」本季已登板16場，拿下7勝3敗、防禦率3.02，累積95.1局投球，送出127次三振；「打者翔平」方面，出賽81場，敲出29轟獨居大聯盟全壘打王，貢獻66分打點，有11次盜壘成功，打擊三圍.309/.392/.666，表現相當驚人。

大谷翔平在投打兩端都留下出色的數據，展現獨一無二的二刀流天賦，就像是「獨角獸」般的存在，美媒《運動畫刊》旗下《FanNation》就認為今年的美聯MVP已經是大谷的囊中物，「由於大谷的出色表現，美聯的MVP之爭或許已經結束了，作為棒球界最優秀的選手，他和其他選手之間有不小的差距。」

天使轉播單位「Bally Sports West」主播蘭達佐（Wayne Randazzo）也驚呼：「我還沒見過在6月份的時候就評選出MVP，但是今年絕對非大谷莫屬，在美聯中沒有其他人是對手。」

蘭達佐表示：「也許一位每天採訪大谷的天使隊播報員會有所偏見，但去除掉這些偏見，也有許多人跟我抱持同樣的想法。」

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