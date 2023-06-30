溫網》蕾巴金娜衛冕首輪就硬仗 43歲大威強碰斯維托麗娜

蕾巴金娜。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽將於7月3日開打，女單抽籤出爐，哈薩克衛冕者蕾巴金娜（Elena Rybakina）遭遇美國悍將羅傑絲（Shelby Rogers），初登場恐怕就有番硬仗；至於43歲的美國老將大威廉絲（Venus Williams），無巧不巧強碰東山再起的烏克蘭媽媽好手斯維托麗娜（Elina Svitolina），「外卡對決」也備受各界矚目。

俄國轉籍的蕾巴金娜，去年草地大滿貫封后一戰成名，24歲已被譽為女網「新三巨頭」之一，但這位溫網第3種子的籤運卻有點「硬」， 因為30歲的羅傑絲經驗老到，生涯已7度擊敗Top 10高手，而且對戰蕾巴金娜2勝3負，實力不容小覻 ，在充滿變數的第一場狹路相逢，壓力勢必倒向志在連莊的種子名將。至於6月才連霸法網紅土大滿貫的史薇泰克 （Iga Swiatek），則宣布因為腸胃疾病退出巴特洪堡女網4強戰 ，近來打出的10連勝的波蘭球后透露，可能食物中毒導致發燒不適，希望身體趕快好起來，以免影響下週溫網重頭戲，坐擁4座大滿貫冠軍的小史穩居頭號種子，首戰中國朱琳。

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此外，曾五度溫網封后的大威， 與產後復出的斯維托麗娜都獲得全英草地俱樂部外卡，卻在首輪提前碰頭，名氣響亮的兩大球星可望炒熱話題。

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