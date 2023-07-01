溫網》 聽到抽中偶像穆雷太激動 英國外卡自爆差點出車禍

佩尼斯頓。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽將於7月3日開打，聽到男單首輪抽籤對戰偶像穆雷（Andy Murray），英國外卡佩尼斯頓（Ryan Peniston）情緒太過激動，甚至爆料當時差點出車禍。

據《 每日郵報》等英媒報導，27歲的佩尼斯頓從小就是癌症鬥士，因為橫紋肌肉瘤接受手術切除腫瘤和化療，即使成長發育受影響，他仍勇敢投入職業網球道路，目前ATP世界男單排名267，靠外卡才能角逐自家草地大滿貫。當佩尼斯頓從女友家開車上路時，教練告訴他將與兩屆溫網冠軍穆雷上演「 英國內戰」的消息，簡直樂壞這名左手拍球員，還險些把車子給撞壞，「我是看著他長大的，尤其在這裡，所以非常特別。」 佩尼斯頓透露，當穆雷2013年贏得首座溫網冠軍時，他正於伊爾克利比賽，「工作人員在大螢幕播放，所有人都擠著觀看，真是個特殊時刻。」

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佩尼斯頓將是穆雷在溫網遭遇的第2名英國同胞，此役可望登上中央球場，談到職業生涯最重要的一戰，佩尼斯頓開心地說：「我必須嘗試並做好準備，這將是相當特別經歷。屆時希望觀眾能大聲加油，那肯定很酷。就算人們高呼穆雷的名字，我也不會感到驚訝。」

穆雷。（資料照，路透）

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