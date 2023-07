MLB》大谷明年合約總值有望達187億 神鱒：我會盡我所能留下他

大谷翔平與楚奧特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕將於7月5日滿29歲的大谷翔平,從日本來到美國也邁入第6個賽季,然而天使在有了大谷後的戰績仍未見太多起色,這幾年從未進入季後賽,勝率也不及5成過。對於明年將成為自由球員的大谷,隊友「神鱒」楚奧特(Mike Trout)則承諾,會「不惜一切」留下大谷。

楚奧特近日於播客節目「Foul Territory」上被問及如何讓大谷留在天使,他表示,「我們必須贏球,闖進季後賽。很顯然讓他留在這裡最重要的事情,你知道的,就是打季後賽,而我會竭盡自己所能讓他留下來。」

"The biggest thing to keep him here is to get to the playoffs. ... I'm gonna do everything I can to make him stay."@MikeTrout on his pitch to get Shohei Ohtani to stay with the @Angels https://t.co/nIvRskh8Oe pic.twitter.com/o0L8Cy5JtM