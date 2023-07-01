MLB》大谷明年合約總值有望達187億 神鱒：我會盡我所能留下他

大谷翔平與楚奧特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕將於7月5日滿29歲的大谷翔平，從日本來到美國也邁入第6個賽季，然而天使在有了大谷後的戰績仍未見太多起色，這幾年從未進入季後賽，勝率也不及5成過。對於明年將成為自由球員的大谷，隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）則承諾，會「不惜一切」留下大谷。

楚奧特近日於播客節目「Foul Territory」上被問及如何讓大谷留在天使，他表示，「我們必須贏球，闖進季後賽。很顯然讓他留在這裡最重要的事情，你知道的，就是打季後賽，而我會竭盡自己所能讓他留下來。」

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"The biggest thing to keep him here is to get to the playoffs. ... I'm gonna do everything I can to make him stay."@MikeTrout on his pitch to get Shohei Ohtani to stay with the @Angels https://t.co/nIvRskh8Oe pic.twitter.com/o0L8Cy5JtM — Foul Territory （@FoulTerritoryTV） June 30, 2023

有多家外國媒體認為，大谷的鬼神表現讓他身價持續暴漲之下，明年將有望簽下一張總值上看6億美元（約187億新台幣）的超鉅合約，不過楚奧特有著不同想法。

「我不認為這與金錢有關，我認為如果我們能贏球，大谷能靠著場外收入賺到更多錢。我的意思是，那些被預測的合約數字實在太瘋狂了，他只是想贏球，在場上發揮實力，展現競爭力。我認為如果我們能做到這點，就是說服他留下的最好方式。」楚奧特說道。

根據《洛杉磯時報》報導，大谷的經紀人巴雷洛（Nez Balelo）曾表示，對大谷來說最重要的不是球隊市場規模、時區、在國聯或美聯，且他與天使隊之間有著深刻連結，大谷認為這是他持續進步與實現職業目標的最佳環境。

目前天使戰績為44勝39敗，在今日賽前距離外卡最後一席資格仍有著1.5場勝差。若真如楚奧特與巴雷洛所述，天使必須想盡辦法在今年打進季後賽，否則季後將有一堆球隊開出運鈔車不惜引進大谷，屆時要留住這位二刀流天才，恐怕額外艱難。

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