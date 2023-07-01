NBA》金塊奪冠大功臣！26歲搖擺人布朗2年約轉戰溜馬

布朗加盟溜馬。（資料照，美聯社）

〔體育中心／台北報導〕根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）與安德魯絲（Malika Andrews）報導，金塊26歲主力替補搖擺人布朗（Bruce Brown）以2年4500萬美元（約新台幣140億）轉戰溜馬，合約第二年為球隊選項。

去年與金塊簽約前，布朗曾沮喪表示「沒有人想要我」，而加盟金塊後，布朗立刻成為球隊替補的中流砥柱，更是金塊能奪冠的重要功臣。他在本季例行賽場均攻下11.5分4.1籃板3.4助攻，在季後賽替補場均貢獻12分4籃板1.9助攻1.1抄截。

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布朗的搖擺人特性讓他能從1號位打到3號位，而他的防守能力更是無價，並在季後賽展露無遺。此外他的控球與空手切的能力也幫助金塊創造許多進攻機會，他在總冠軍戰第4戰中拿下21分，並在第5戰最後幾分鐘完成補籃，助球隊鎖定冠軍金盃。

布朗在奪冠後跳出最後一年680萬美元的球員選項，儘管他曾表示希望續留金塊，但由於季後賽好表現使他身價水漲船高，且金塊在沒有鳥權的情況下，能開出的中產合約僅有780萬美元，起初湖人傳出有意爭奪布朗，但最終布朗情定溜馬。

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